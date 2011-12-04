روز 15 آذر بنام روز بسیج رسانه نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این پیام آمده است: شهادت، خلعت بیبدیل و جامه مبارکی است که قسمت بندگان خاص الهی و نصیب عباد حقیقی باری تعالی میشود که آنان لیاقت و شایستگی این فوز عظیم را بهواسطه اعمال صالح و نیات پاکشان کسب کردهاند. آنگاه مروارید وجودی شاهدان و شهیدان، ارزندهتر و گرانسنگتر مینماید که بندگانی وجودشان به این در ذیقیمت منقش گردد که عمر خویش را در اعتلای فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت گذرانده و قلم و تصویر آنان، حسن ختام بسیاری از چشمهای منتظر گردیده است.
این پیام در ادامه می افزاید: آنانی که بهواسطه اشاعه و نشر و ترویج رشادتها و حماسههای شیرزنان و دلاورمردان این سرزمین، در اوج خطرات، تنها با سلاح قلم و دوربین در خط مقدم، آماج گلولههای دشمن قرار گرفتند؛ اما سلاح نرم خویش را بر زمین نگذاشته و امروز اصل دارایی ما از آن دوران دفاع مقدس مدیون و مرهون این «خوننگاران عشق» است؛ آنانی که عمری واسطه معرفت و شناخت جامعه به ساحت قدسی شهیدان گرانقدر بوده و احیاگر قلوب مردمان این سرزمین شدند و آنانی که راه همت و باکری و باقری را به ما شناساندند و از مظلومیت و هجران طاقتفرسای متوسلیان گفتند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: آری، آنگاه که شهادت، عاقبت خوننگاران عاشق میشود، تمام زیبایی و پاکی را یکجا به عالمیان مینمایاند که «خبرسازان حماسهها، خود خبرساز شدند»، «تصویربرداران رشادتها، خود بهترین تصاویر تابلوهای شهرمان گشتند»، «خبرنگاران عملیاتهای جنگ، خود تیتر یک سوژههای صفحات پایداری رسانهها شدند» و ... .
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