روز 15 آذر بنام روز بسیج رسانه نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این پیام آمده است: شهادت، خلعت بی‌بدیل و جامه مبارکی است که قسمت بندگان خاص الهی و نصیب عباد حقیقی باری تعالی می‌شود که آنان لیاقت و شایستگی این فوز عظیم را به‌واسطه اعمال صالح و نیات پاکشان کسب کرده‌اند. آنگاه مروارید وجودی شاهدان و شهیدان، ارزنده‌تر و گران‌سنگ‌تر می‌نماید که بندگانی وجودشان به این در ذی‌قیمت منقش گردد که عمر خویش را در اعتلای فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت گذرانده و قلم و تصویر آنان، حسن ختام بسیاری از چشم‌های منتظر گردیده است.

این پیام در ادامه می افزاید: آنانی که به‌واسطه اشاعه و نشر و ترویج رشادت‌ها و حماسه‌های شیرزنان و دلاورمردان این سرزمین، در اوج خطرات، تنها با سلاح قلم و دوربین در خط مقدم، آماج گلوله‌های دشمن قرار گرفتند؛ اما سلاح نرم خویش را بر زمین نگذاشته و امروز اصل دارایی ما از آن دوران دفاع مقدس مدیون و مرهون این «خون‌نگاران عشق» است؛ آنانی که عمری واسطه معرفت و شناخت جامعه به ساحت قدسی شهیدان گرانقدر بوده و احیاگر قلوب مردمان این سرزمین شدند و آنانی که راه همت و باکری و باقری را به ما شناساندند و از مظلومیت و هجران طاقت‌فرسای متوسلیان گفتند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: آری، آنگاه که شهادت، عاقبت خون‌نگاران عاشق می‌شود، تمام زیبایی و پاکی را یکجا به عالمیان می‌نمایاند که «خبرسازان حماسه‌ها، خود خبرساز شدند»، «تصویربرداران رشادت‌ها، خود بهترین تصاویر تابلوهای شهرمان گشتند»، «خبرنگاران عملیات‌های جنگ، خود تیتر یک سوژه‌های صفحات پایداری رسانه‌ها شدند» و ... .

در ادامه این پیام می خوانیم: به سرعت نور، شش سال از پرواز نویسندگان و تصویربرداران عزیز می‌گذرد که مظلومانه و عزت‌مدارانه آسمانی شدند تا حقانیت جامعه رسانه‌ای کشور را بر جهانیان اثبات کنند و به امپریالیسم رسانه‌ای غرب، ساحت رسانه ایرانی ـ اسلامی را نشان دهند و چه زیبا و ستودنی در این عملیات غرورآفرین پیروز شدند و نام خود را برای همیشه تاریخ جاودان کردند.

این پیام می افزاید: به بهانه این مناسبت تاریخی، سازمان بسیج رسانه، سالگرد حادثه سقوط هواپیمای C-130 حامل خبرنگاران رسانه‌های ملی و تنی چند از فعالان رسانه‌ای ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشته و بار دیگر شهادت همکاران عزیز خویش را به امام فرزانه و معظم انقلاب اسلامی، ملت استوار کشورمان و جامعه بزرگ رسانه‌ای بویژه خانواده‌های معظم آن شهیدان والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌کند.

در پایان این پیام آمده است: این سازمان که یکی از رسالت‌های خویش را معرفی زحمات و تلاش‌های اهالی رسانه به عموم جامعه با محور شناساندن سیره و مرام شهدای عرصه رسانه و سرگذشت پژوهشی آنان در این حوزه می‌داند با تصویب 15 آذر ـ سالروز شهادت جمع کثیری از فعالان رسانه‌ای کشور ـ به نام «روز بسیج رسانه» امید واثق دارد که به تکلیف تاریخی خویش عمل کند. یاد و خاطره امام امت و شهدا گرامی باد.