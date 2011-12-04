اندونزی نخستین نیروگاه هسته ای خود را راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، شرکت برق دولتی PLN اعلام کرد که آمادگی دارد تا نخستین نیروگاه هسته ای اندونزی را که برای مدت زیادی متوقف بوده راه اندازی کند.

"نور پاموجی" مدیر شرکت PLN روز سه شنبه در جاکارتا گفت: دولت باید گروهی را تعیین می کرد تا این نیروگاه را راه اندازی کند و PLN ممکن است برای برنده شدن در پروژه با دیگران رقابت کند.

پاموجی افزود: ما نمی دانیم که کدام شرکت یا آژانس مسئول راه اندازی نیروگاه خواهد بود، اما اگر دولت ما را برای این کار در نظر بگیرد آماده برای این کار هستیم.