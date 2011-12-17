ساخت 135سد جدید تا پایان سال 93/ بارش پاییزه مرکز کشور زیر خط نرمال

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه یکی از تلاشهای مهم وزارت نیرو ساخت مخازن جدید سد است، گفت: از این طریق تنظیم آبرسانی در سطح کشور صورت می گیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: در زمینه سد سازی پس از مطالعات دقیق به لحاظ ساختاری و تقسیماتی که در حوزه آب باید صورت بگیرد، بحث سد سازی در کشور دنبال می شود.

عطارزاده با اشاره به اینکه در زمینه سد سازی موفقیت‌های خوبی را در کشور داشته ایم، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت آب سدها و ذخایر آب زیرزمینی توانسته‌ایم، چند سال خشکسالی را جبران کنیم و این تجربه ای است که در اختیار کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در جاهایی که نیاز به آب است، موضوع سد سازی دنبال می شود. با این ملاک‌ها به سمت سدسازی رفته ایم و تاکنون سدهایی که ساخته شده است، غیر از یک یا دو سد که نتوانسته ایم از آنها بهره برداری کنیم، در بقیه موارد سد سازی ها مورد استفاده قرار گرفته اند و جواب داده است.

این مقام مسول در وزارت نیرو با بیان اینکه از طریق سد سازی در کشور تنظیم آب صورت گرفته است، گفت: بهره برداری مردم در حوزه های شرب، صنعت و کشاورزی نیز از مزایایی بوده که تاکنون از طریق سد سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

عطارزاده خاطر نشان کرد: مقرر است سدهایی را که در دست ساخت داریم بتوانیم تا پایان برنامه پنجم توسعه نهایی شده و این کار را انجام دهیم و امیدواریم که این برنامه انجام شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه حدود 110 سد ساخته شده در کشور داریم، تصریح کرد: همچنین حدود 135سد نیز در دست ساخت داریم که باید طبق پیش بینی های صورت گرفته تکمیل شوند.

وی در رابطه با وضعیت بارندگی ها در سال آبی جدید که از مهرماه آغاز شده است و اینکه پیش بینی های مناسبی در این بخش صورت گرفته است، گفت: امیدواریم در مجموع مهر، آبان و آذر در کشور وضعیت نرمالی را از لحاظ بارش تجربه کنیم و پیش بینی ها تحقق پیدا کند.

عطارزاده این مطلب را هم افزود که در شرایط فعلی در نقطه مرکزی کشور کمی کاهش بارش داریم که وضعیت آن پایین تر از نرمال است. برای این منطقه منتظر بارندگی هستیم و امیدواریم وضعیت به نقطه نرمال برسد.