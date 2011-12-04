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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

تقدیر جامعه خیران مدرسه ساز کشور از استاندار آذربایجان غربی

تقدیر جامعه خیران مدرسه ساز کشور از استاندار آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: در سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز سراسر کشور از استاندار آذربایجان غربی تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور و مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز سراسر کشور از استاندار آذربایجان غربی به پاس حمایتهای وی از جلب مشارکتهای مردمی و اجرای طرحهای آموزشی با اهدای لوحی تقدیر کردند. 

در این لوح آمده است: نهضت مقدس مدرسه سازی مبتنی بر درک عمیق پرورش نسل آینده است، مدرسه سازی یادگاری ماندگار و پرثمر است، پیشینه غنی علمی و فرهنگی ایران اسلامی وامدار تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر مردان و زنانی است که قلبشان برای اعتلای میهن عزیزمان می تپد.

حضور ارزشمند و رهنمود های جنابعالی در برگزاری سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز که با عزمی راسخ و فعالیتی نظام مند در نهایت فرهیختگی و هوشمندی انجام یافته و آثار فرهنگی مناسبی را برای جامعه به ارمغان گذارده، ستودنی است.

امید است در پرتو ارزش های گرانقدر دینی و انسانی شاهد شکوفایی و نهادینه کردن بیش از پیش مشارکت های مردمی در کشور عزیزمان باشیم،‌اهتمام ارزنده شما را ارج نهاده، از خداوند متعال سعادت، بهروزی و توفیق روز افزون در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی برایتان مسئلت می کنیم. 


کد مطلب 1476704

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