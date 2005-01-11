يك چهارم مجلس آينده عراق در قبضه زنان اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، در آستانه برگزاري انتخابات مجلس ملي عراق كه قرار است 11 بهمن ماه آينده برگزار شود نقش زنان اين كشور برجسته تر مي شود.



بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت، حداقل 25 درصد از مجموع 275 كرسي مجلس ملي عراق به زنان اين كشور اختصاص خواهد يافت در اين انتخابات 7747 نفر نامزد شده اند كه در ميان آنها 2580 كانديداي زن حضور دارند.



رضا جواد تقي رئيس دفتر سياسي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در مصاحبه با شبكه العالم بر نقش مهم زنان در صحنه سياسي و اجتماعي آينده اين كشور تاكيد كرد.



وي با اشاره به اينكه 20 درصد نمايندگان مجلس ملي عراق را زنان تشكيل خواهند داد،‌گفت : بر اساس قانون موقت عراق كه هيات عالي مستقل انتخابات به آن عمل كرده است سومين اسم هر فهرست انتخاباتي احزاب اين كشور بايد نام يكي از نامزدهاي زن باشد.



وي تصريح كرد: قانون موقت عراق تاكيد مي كند كه هيچ فهرست انتخاباتي پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه از سه نامزد معرفي شده يكي زن باشد بنابراين زنان عراقي در انتخابات آينده مجلس ملي اين كشور بيش از 25 درصد يعني نزديك به يك سوم كرسي هاي مجلس را بدست خواهند آورد.



رضا جواد تقي با اشاره به ظلم وستمي كه درزمان رژيم صدام به زنان روا شد، گفت : زنان بيش از نيمي از جامعه عراق را تشكيل مي دهند زيرا بر اثر جنگ هاي صدام بسياري از مردان اين كشور كشته شدند به طوري كه برخي سرشماري ها نشان مي دهد كه تعداد زنان عرقا بين 55 و 60 درصد جمعيت كل اين كشور را تشكيل مي دهند.



وي افزود: يك ماه پس از سقوط رژيم صدام پرونده هايي در سازمان امنيت بغداد مشاهده كردم كه در آن دستور اعدام بيش از صدهزار زن صادر شده بود، همچنين پرونده هايي را مشاهده كردم كه دستور اعدام هزاران زن بين 16 تا 62 ساله صادر شده بود كه جرم آنها داشتن نسبت فاميلي با يكي از مخالفان رژيم بود.



مسئول دفتر سياسي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با اشاره به صلاحيت وشايستگي زنان عراقي در بدست گرفتن مسئوليت هاي سياسي واجتماعي از كساني كه نسبت به اين شايستگي ها ترديد دارند،‌ بشدت انتقاد كرد.



خانم فاطمه مقدادي عضو شوراي استان بغداد در اين زمينه گفت : شركت زنان در انتخابات آينده عراق بازتاب گسترده اي در اين كشور و جهان خواهد داشت.



وي با اشاره به اينكه زنان عراقي پست هاي مهمي در داخل وخارج در سطح سفير بدست گرفته اند، افزود: سختي هايي كه زنان در زمان رژيم سابق عراق متحمل شدند باعث شده است كه آنها براي بدست گرفتن پست هاي سياسي و اجتماعي آمادگي كامل داشته باشند.