  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

آتشی:

نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" در نیشابور گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول نگارخانه کمال الملک فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی عنوان داشت: نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" مجموعه آثار هنرمند نیشابوری کامران محمدی است.

وی افزود: این سومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است که شامل  50 تابلو است که با تکنیک رنگ روغن و سیاه قلم کار شده است و دارای سبک رئالیسم و با موضوع طبیعت، طبیعت بی جان و چهره است.

وی گفت: این نمایشگاه با هدف ارتباط و تعامل با هنرمندان و تشویق جوانان به این هنر و نقد و بررسی آثار بر پا شده است.

آتشی تصریح کرد: این نمایشگاه تا 17 آذر ماه جاری از ساعت9 الی 12 و16 الی 20 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.

کد مطلب 1476718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها