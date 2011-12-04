نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آتشی عنوان داشت: نمایشگاه نقاشی "به یاد ماندنی" مجموعه آثار هنرمند نیشابوری کامران محمدی است.

وی افزود: این سومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است که شامل 50 تابلو است که با تکنیک رنگ روغن و سیاه قلم کار شده است و دارای سبک رئالیسم و با موضوع طبیعت، طبیعت بی جان و چهره است.

وی گفت: این نمایشگاه با هدف ارتباط و تعامل با هنرمندان و تشویق جوانان به این هنر و نقد و بررسی آثار بر پا شده است.

آتشی تصریح کرد: این نمایشگاه تا 17 آذر ماه جاری از ساعت9 الی 12 و16 الی 20 بعدازظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.