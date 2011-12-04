ایران نهم شد/ روسیه، لهستان و برزیل المپیکی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در این رقابت‌ها آغاز خوبی داشت و پس از پیروزی 3 بر یک مقابل ژاپن موفق شد مقابل تیم‌های قدرتمندی از جمله صربستان، لهستان و آرژانتین هم به برتری برسد.

مسئولان برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات جام جهانی والیبال از ایران به عنوان شگفتی ساز رقابت‌ها یاد کردند اما طولانی شدن مدت زمان این رویداد (15 روز) باعث شد تا آثار خستگی بر ایرانی‌ها پدیدار شود و تیم کشورمان بازی‌های پایانی را به راحتی ببازد.

ایران تا قبل از بازی بازی با چین، عملکرد نسبتا خوبی از خود بر جای گذاشت اما باخت سردرگم و توجیه ناپذیر مقابل این تیم، باعث شد که تیم کشورمان سه دیدار بعدی مقابل تیم‌های برزیل، روسیه و ایتالیا که قابل انتظار بود را هم خیلی راحت ببازد و در نهایت جایگاه چهارمی خود در میانه رقابت‌ها را با جایگاه نهمی عوض کرد.

- نتایج کامل مسابقات ایران در دوازدهمین دوره رقابت‌های جام جهانی که در ژاپن در حال برگزاری است بدین شرح است:

* ایران 3 - ژاپن یک (17 - 25، 25 - 20، 25 - 23 و 25 - 15)

* ایران صفر - کوبا 3 (17 - 25، 17 - 25 و 22 - 25)

* ایران 3 - صربستان 2 (25 - 17، 18 - 25، 21 - 25، 25 - 21 و 15 - 11)

* ایران 3 - لهستان 2 (23 - 25، 28 - 26، 8 - 25، 26 - 24 و 15 - 11)

* ایران 3 - آرژانتین 2 (15 - 25، 25 - 21، 24 - 26، 25 - 16 و 15 - 12)

* ایران صفر - آمریکا 3 (15 - 25، 25 - 27 و 14 - 25)

* ایران 3 - مصر صفر (25 - 18، 25 - 21 و 25 - 15)

* ایران صفر - چین 3 (19 - 25، 19 - 25 و 17 - 25)

* ایران صفر - برزیل 3 (20 - 25، 18 - 25 و 16 - 25)

* ایران صفر - روسیه 3 (29 - 31، 21 - 25 و 18 - 25)

* ایران یک - ایتالیا 3 (13 - 25، 17 - 25، 25 - 20 و 18 - 25)

روسیه، لهستان و برزیل به عنوان سه تیم برتر این مسابقات راهی رقابت‌های المپیک 2012 لندن شدند. ایران برای اینکه بخت خود را برای حضور در رقابت‌های المپیک بیازماید از دوم تا دهم ژوئن 2012 (12 تا 20 خرداد 1391) در ژاپن با حضور تیم‌های آسیایی به میدان می رود که از این رقابت‌ها فقط یک تیم مجوز حضور در المپیک را کسب می کند.

جدول رده بندی رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک