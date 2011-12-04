اولین کنگره علمی امام عصر (عج) در استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بنی احمدی در نشست خبری ظهر یکشنبه از برگزاری اولین کنگره علمی امام عصر(عج) با عنوان ، مهدویت، انتظار و فردای درخشان در استان البرز خبر داد و گفت: مهدویت و حکومت دینی، مهدویت، ادیان و مکاتب، مهدویت در عرفان و کلام اسلامی و مهدویت و فرقه های انحرافی از جمله محورهای مقالات شرکت کننده در این کنگره است .

وی همچنین، مهدویت و متون اسلامی، مهدویت و آخرالزمان، آثار و برکات نظام و جوانان ، مهدویت، انتظار را از دیگر محورهای مقالات ذکر کرد و افزود: چکیده مقاله باید در بردارنده مضامین اصلی ان باشد و همچنین مقدمه، شامل طرح موضوع و پیشینه تحقیق باشد.

بنی احمدی با اشاره به اینکه این کنگره اولین بار است در سطح استان برگزار می شود، تصریح کرد: تلاش بر این است که مخاطبان این کنگره بیشتر دانش آموزان و دانشجویان استان باشد و فراخوان کنگره در همه مدارس و دانشگاههای استان توزیع شده و اتاق مشاوره ای در اداره برای ارائه مشاوره به دانش آموزان جهت داشتن مقاله علمی خوب، تشکیل شده است.

وی افزود، این کنگره با همکاری و تعامل اداره ارشاد، ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز و موسسه مهدویت با اداره کل اوقاف و امور خیریه در تاریخ 10 ام اسفندماه مصادف با میلاد امام حسن عسگری برگزار خواهد شد و کمک هزینه سفر حج و سفر به عتبات عالیات از جوائز این کنگره به نفرات اول تا سوم خواهد بود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: مقالات باید تا تاریخ 15 ام بهمن ماه به دبیرخانه کنگره به نشانی کرج ، میدان مادر، خیابان ابوریحان غربی، پلاک 82 ارسال شود.