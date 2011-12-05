944 تیم انتظامی در اجرای طرح امداد زمستانی در زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در مراسم رزمایش طرح زمستانی، خدمات دهی ارگانهای هلال احمر، نیروی انتظامی و راه و ترابری و نیروی انتظامی را در کاهش تصادفات بسیار موثر دانست و افزود: در این راستا اجرای طرح زمستانه در زمستان در کاهش تصادفات بسیار موثر بوده و تعامل این دستگاهها صیانت جان مردم را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون جدید در دوم اردیبهشت ماه خروجی خوبی در سطح کشور داشته، گفت: با اجرای این طرح تعداد کشته ها در طول هزار و 90 نفر کاهش یافته است لذا این رقم با ارزشی است و این میزان کاهش کشته ها بی نظیر است.

فرمانده انتظامی زنجان تاکید کرد: آمار کشته ها در سطح جاده ها در سالهای گذشته افزایش داشت لذا با اجرای این طرح و هم پوشانی سازمانهای امدادی تعداد کشته ها کاهش یافته است.

شرفی افزود: با اجرای طرح قانون جدید، در سطح استان تعداد کشته ها نسبت به مدت هشت ماهه سال گذشته 34 نفر کاهش داشته است که در برون شهر 25 نفر و در درون شهر 9 نفر فوتی ها کاهش داشته است.

وی یادآور شد: اگر این طرح اجرا شود و هم پوشانی انجام گیرد بازدارندگی خوبی در جامعه خواهد داشت و در کاهش کشته ها تصادفات موثر خواهد بود و این امر در روحیه مردم بسیار موثر خواهد بود.

فرمانده انتظامی زنجان در ادامه گفت: میزان مبلغ جرایم در قانون جدید افزایش پیدا کرده و لذا این امر تهدیدی برای عوامل اجرایی است و فساد اداری را در سیستم نظارتی در دستگاهها به دنبال دارد.

شرفی افزود: مطلع بودن مردم از اعمال قانون جدید و آموزش و آگاهی، از فساد اداری جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: در سطح مدارس و دانشگاهها اجرای این طرح در همایش ها اطلاع رسانی شود که این امر در کاهش آسیبها در جامعه خروجی مثبتی را به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی زنجان افزود: 280 تیم در نیروی انتظامی و پلیس راه و ترابری خدمات می دهند.

شرفی گفت: مردم در زمستان از رانندگی با حرکات نمایشی خودداری کرده و وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.