چهارهزار نفر از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای این طرح دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارکنان اصناف و صنایع و عموم مردم به ویژه کارجویان در مدت یک هفته از نزدیک با آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای آشنا شدند.

ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از اهداف برگزاری بازدید همگانی بوده و در خوزستان 250 کارگاه آموزشی در 44 مرکز آموزشی مجهز به جدیدترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی فرصت مناسبی برای ارتقای ارتباط با مخاطبین فراهم ساخت.



نخستین طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سالجاری از 28 آبان تا سه آذر به طور همگانی و همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.

