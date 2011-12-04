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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

چهارهزار نفر از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان دیدن کردند

چهارهزار نفر از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان دیدن کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: از ابتدای آغاز طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای که همزمان در سراسر کشور در خوزستان برگزار شد، تعداد چهار هزار و 107 نفر از مراکز و کارگاههای آموزشی دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای این طرح دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارکنان اصناف و صنایع و عموم مردم به ویژه کارجویان در مدت یک هفته از نزدیک با آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای آشنا شدند.

ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از اهداف برگزاری بازدید همگانی بوده و در خوزستان 250 کارگاه آموزشی در 44 مرکز آموزشی مجهز به جدیدترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی فرصت مناسبی برای ارتقای ارتباط با مخاطبین فراهم ساخت. 

نخستین طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سالجاری از 28 آبان تا سه آذر به طور همگانی و همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.
 
کد مطلب 1476744

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