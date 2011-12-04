اعتبارات صندوق توسعه ملی به 30 میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قربانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعتبارات موجود صندوق را 27 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: حدود شش میلیارد دلار از اعتبارات صندوق امسال به بخش های پایین دستی نفت و پروژه های پترو شیمی و نزدیک به دو میلیارد دلار نیز برای صدور خدمات فنی شرکت های ایرانی به خارج از کشور پیش بینی شده که در صورت احراز شرایط پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه این اعتبارات توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد بیان داشت: در طول دو ماه گذشته بیش از هفت میلیارد دلار تسهیلات در اختیار واحد های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور قرار گرفته است.

قربانی با بیان اینکه در قالب این تسهیلات 2.5 میلیارد دلار در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گرفته و نزدیک به 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز در دست بررسی است اعلام کرد: 1.3 میلیارد دلار از منابع اعتباری به بخش آب مصوب شده که در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و 700 میلیون دلار نیز به صندوق حمایت کشاورزی پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ادامه اظهارداشت: برای دریافت تسهیلات تمام بخش های اقتصادی به غیر از بخش دولتی می توانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند ولی طرح های توسعه، نیروگاه های برق و پروژه هایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شوند در اولویت قرار دارند.