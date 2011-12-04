586 زن سرپرست خانوار خراسان شمالی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

سید احمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ابلاغ مصوبه پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار به ادارات کل تامین اجتماعی، با سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد استان توافق نامه امضا شد.

وی تصریح کرد: این بیمه زنانی را تحت پوشش قرار می دهد که آنان تحت پوشش سازمانهای کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته باشند و مسئولیت تامین معاش افراد تحت تکفل را بر عهده داشته باشند و تحت پوشش هیچ یک از صندوقهای بازنشستگی نباشند.

وی افزود: حق بیمه این مددجویان از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها پرداخت می شود.

این مسئول اعلام کرد: از شهریور ماه جاری تا کنون از سوی دو سازمان یاد شده 586 مددجوی زن سرپرست خانوار برای پوشش بیمه تامین اجتماعی به این اداره کل معرفی شده اند.

وی گفت: طی مدت یاد شده دو هزار و 344 دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان در استان صادر شده است.

سیدی یادآور شد: این مددجویان بیمه شده از خدمات تعهدات بلند مدت شامل بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت همچنین درمان بهره مند می شوند.