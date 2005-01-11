60 پل عابر پياده در تهران به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس محمد جواد محمدي زاده با بيان اينكه تعدادي از پل هاي هوايي عابر پياده مكانيزه به آسانسورهاي حمل ويلچر مجهز خواهند بود، افزود: قرار است اتاقكهايي در كنار پله هاي برقي ايجاد شود تا معلول همراه با ويلچر تا سطح صاف پل بالا رفته و از آنجا پس از طي سطح صاف با ويلچر ، بار ديگر به همان طريقي كه بالا آمده بود، از سمت ديگر پل پايين بيايد.

وي فرهنگ سازي و ارائه آموزشهاي لازم در اين زمينه را لازمه افزايش رغبت شهروندان در استفاده از پلهاي هوايي عابر پياده دانست و تصريح كرد : متاسفانه بخشي از تصادفات عابران پياده دربزرگراهها ناشي از عدم تمايل آنها به استفاده از پل هوايي عابر پياده به وقوع مي پيوندد كه ضروري است در اين زمينه با ارائه آموزشهاي لازم و آگاه سازي مناسب به عموم شهروندان و به خصوص كودكان ، فرهنگسازي لازم در اين زمينه صورت گيرد .