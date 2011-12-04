به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علایی کاهش فاصله بین صف و ستاد و تسریع در برقراری ارتباط و اتخاذ تصمیمات را از مزایای اجرای این برنامه برشمرد و افزود: براساس این برنامه 8 منطقه مجازی در کشور ایجاد می‌شود و در هر منطقه تعدادی از استان‌های همجوار قرار دارند که مسائل و نیازهای این مناطق همزمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در این مناطق مجازی رسیدگی به مسائل واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

وی، تصمیم‌گیری در رابطه با نحوه تشکیل مناطق مجازی را حاصل بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و یزد در منطقه یک قرار گرفته‌اند و دبیرخانه این منطقه در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی خراسان رضوی استقرار خواهد داشت.

علایی، منطقه 2 را نیز شامل استانهای مازندران، گیلان، گلستان و قزوین اعلام کرد و گفت: دبیرخانه این منطقه در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی مازندران مستقر می‌شود. آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان نیز در سومین منطقه قرار دارند که دبیرخانه آن در اداره ‌کل تامین‌اجتماعی آذربایجان‌شرقی مستقر می‌شود.

وی، منطقه 4 را مشتمل بر استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: محل استقرار دبیرخانه این منطقه نیز اداره‌کل تأمین‌اجتماعی فارس است. خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام در منطقه 5 قرار می‌گیرند و اداره‌کل تامین‌اجتماعی خوزستان محل استقرار دبیرخانه این منطقه خواهد بود.

منطقه 6 نیز شامل استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و لرستان است و دبیرخانه این منطقه در اداره‌ کل تأمین‌اجتماعی کرمانشاه قرار دارد.

استان تهران شامل ادارات‌کل شرق، غرب و شهرستان استان تهران و استان البرز نیز در منطقه 7 قرار دارند که اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران محل استقرار دبیرخانه این منطقه است.

منطقه 8 نیز شامل استانهای اصفهان، مرکزی، قم و چهارمحال و بختیاری است و دبیرخانه این منطقه در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی اصفهان قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور استانهای سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل مناطق 8 گانه مجازی را گامی در راستای همگرایی منطقه‌ای و هماهنگی هرچه بیشتر در تصمیم‌گیریها عنوان کرد و گفت: امیدواریم تشکیل این مناطق منجر به هماهنگی هرچه بیشتر و عملکرد مناسب واحدهای اجرایی تأمین‌اجتماعی باشد و بیمه‌شدگان از خدمات مطلوب‌تر و مناسب‌تری بهره‌مند شوند.