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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

بانوی ورزشکار فارسی در مسابقات "آیواز" به مدال طلا دست یافت

بانوی ورزشکار فارسی در مسابقات "آیواز" به مدال طلا دست یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: در دومین روز رقابتهای جهانی آیواز ویژه ورزشکاران جانباز و معلول، بانوی ورزشکار فارسی مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در کشور امارات در حال برگزاری است و ساره جوانمردی ملی پوش فارسی تیم ملی جانبازان و معلولان کشور با اقتدار به مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت.

ساره جوانمردی در رشته تیراندازی ماده تپانچه بادی توانست مدال زرین طلا را به خود اختصاص دهد.

رقابتهای جهانی آیواز در رشته های مختلف در کشور امارات در حال برگزاری است.

در پایان دومین روز رقابتهای جهانی آیواز کاروان ورزشی ایران با کسب 10 مدال طلا ، 13 نقره و پنج برنز، بعد از کشور چین در جایگاه دوم رده بندی این رقابتها قرار دارد.

کد مطلب 1476755

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