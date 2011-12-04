بانوی ورزشکار فارسی در مسابقات "آیواز" به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در کشور امارات در حال برگزاری است و ساره جوانمردی ملی پوش فارسی تیم ملی جانبازان و معلولان کشور با اقتدار به مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت.

ساره جوانمردی در رشته تیراندازی ماده تپانچه بادی توانست مدال زرین طلا را به خود اختصاص دهد.

رقابتهای جهانی آیواز در رشته های مختلف در کشور امارات در حال برگزاری است.

در پایان دومین روز رقابتهای جهانی آیواز کاروان ورزشی ایران با کسب 10 مدال طلا ، 13 نقره و پنج برنز، بعد از کشور چین در جایگاه دوم رده بندی این رقابتها قرار دارد.