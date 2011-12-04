  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

بیرانوند:

مجوز سه دفتر خدمات مسافرتی در استان قزوین لغو شد

مجوز سه دفتر خدمات مسافرتی در استان قزوین لغو شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: مجوز سه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در استان به دلیل عدم رعایت مقرات لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره گفت: سه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با نامهای بهشت الموت معلم کلایه الموت، سوگا گشت و آراد مهر واقع در شهر قزوین، به دلیل فعال نبودن و نیز عملکرد نامطلوب گردشگری و عدم رعایت ضوابط و مقررات متخلف شناخته شدند و مجوز آنها لغو شد.
 
بیرانوند افزود: بر اساس مشاهده تخلفات صورت گرفته با نظر کمیسیون نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی استان کلیه فعالیت‌های گردشگری این مراکز لغو شده و در صورت مشاهده هر گونه فعالیت‌ تورگردانی و امور مرتبط با گردشگری با متخلفان از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: شماره تلفن 3685024 به صورت شبانه روزی آماده رسیدگی به شکایات خدمات تاسیسات گردشگری است و عموم مردم می توانند مشکلات خود را از طریق سامانه پیام کوتاه 3002585 نیز مطرح کنند.
 
این مسئول از شهروندان و گردشگران خواست در صورت بروز هرگونه مشکل در ارتباط با نحوه عملکرد و ارائه خدمات تاسیسات گردشگری با شماره تلفن یاد شده تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.
 
کد مطلب 1476760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها