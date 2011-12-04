مجوز سه دفتر خدمات مسافرتی در استان قزوین لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره گفت: سه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با نامهای بهشت الموت معلم کلایه الموت، سوگا گشت و آراد مهر واقع در شهر قزوین، به دلیل فعال نبودن و نیز عملکرد نامطلوب گردشگری و عدم رعایت ضوابط و مقررات متخلف شناخته شدند و مجوز آنها لغو شد.

بیرانوند افزود: بر اساس مشاهده تخلفات صورت گرفته با نظر کمیسیون نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی استان کلیه فعالیت‌های گردشگری این مراکز لغو شده و در صورت مشاهده هر گونه فعالیت‌ تورگردانی و امور مرتبط با گردشگری با متخلفان از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: شماره تلفن 3685024 به صورت شبانه روزی آماده رسیدگی به شکایات خدمات تاسیسات گردشگری است و عموم مردم می توانند مشکلات خود را از طریق سامانه پیام کوتاه 3002585 نیز مطرح کنند.

این مسئول از شهروندان و گردشگران خواست در صورت بروز هرگونه مشکل در ارتباط با نحوه عملکرد و ارائه خدمات تاسیسات گردشگری با شماره تلفن یاد شده تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.

