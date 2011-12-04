فاز نخست خط 3 مترو تهران تا پایان امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگارمهر، هابیل درویش روز یکشنبه در مراسم ورود ماشین حفار اتوماتیک (TBM) به ایستگاه میدان راه آهن در خط 3 مترو تهران با بیان اینکه این خط از کمربندی آزادگان و بزرگراه آیت الله سعیدی آغاز می شود و با عبور از قلعه مرغی، میدان راه آهن، میدان منیریه ، چهارراه ولیعصر(عج)، میدان ولیعصر(عج)، بزرگراه صیاد تا میدان قائم ادامه دارد گفت: طول خط 3 حدود 35 کیلومتر با 28 ایستگاه است که اکنون در تمام طول خط کارهای عمرانی در حال اجراست و بیش از 50 کارگاه فعال در این خط داریم.

وی با اشاره به اینکه حفر بخشی از این تونل با دستگاه TBM انجام می شود، افزود: امیدواریم امسال و نهایتا تا نیمه اول سال آتی به چهارراه ولیعصر که بخش جنوبی خط 3 است برسیم و بتوانیم در سال آتی فاز دم این خط را هم به مرحله بهره برداری برسانیم.

درویش با بیان اینکه دستگاههای TBM روزانه 15 متر حفر تونل انجام می دهند، گفت: 4 دستگاه حفار اتوماتیک در خطوط مترو فعال است که این دستگاهها ضمن تسریع روند توسعه مترو، خطر ریزش را به حداقل می رسانند و ایمنی بالایی دارند چنانچه به راحتی با استفاده از آنها می توان از کنار سازه ها و محله های قدیمی عبور کرد.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تاکید کرد: هر یک از دستگاههای حفار اتوماتیک برای ادامه کار خود ماهانه به حدود 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند یعنی 4 دستگاه TBM برای فعالیت خود ماهانه به حدود 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته خط 3 مترو تهران در 3 فاز انجام می شود که فاز اول از چهارراه ولیعصر(عج) تا مصلی امسال تکمیل خواهد شد چنانچه تا کنون حدود 70 درصد عملیات اجرایی این پروژه عملیاتی شده است. بخش دوم از کمربندی آزادگان تا چهاراه ولیعصر است که در سال 91 تکمیل می شود و فاز سوم نیز تا پایان سال 92 که تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.

درویش با بیان اینکه برای تکمیل خط 3 مترو تهران حدود هزار و 200 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است گفت: در مجموعه مترو این توانایی وجود دارد که در یک سال، یک خط را هم به طور کامل به بهره برداری برسانیم اما تحقق این مهم منوط به تامین اعتبارات کافی و مورد نیاز است.

وی تاکید کرد: از دست اندرکاران می خواهیم که براساس قانون به مترو کمک کنند و ما بتوانیم فاینانسهای پیش بینی شده برای مترو را در اختیار بگیریم چرا که با تحقق این موضوع بخش اعظم مشکلات مترو مرتفع می شود.

درویش در پایان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر میزان تحقق اعتبارات مصوب مترو در سال جاری گفت: امسال شهرداری 650 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه خطوط مترو در نظر گرفته است که تاکنون بیش از 60 درصد این اعتبارت محقق شده است. دولت هم باید به میزان کمک شهرداری به مترو کمک می کرد اما این کار را نکرد و 244 میلیارد بودجه از سوی دولت برای کمک به مترو در نظر گرفته شده است که از این میزان 50 درصد اعتبارات را پرداخت کرده اند.