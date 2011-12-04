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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

حجت الاسلام ولی نژاد:

وفاداری به ولایت مهمترین ویژگی عاشورا است

وفاداری به ولایت مهمترین ویژگی عاشورا است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مهمترین ویژگی عاشورا، وفاداری گروهی به ولایت و امامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم سوگواری اباعبدالله حسین (ع) در اداره کل راه و ترابری گلستان گفت: عاشورا دارای دو چهره آموزنده و تلخ است که مهمترین ویژگی چهره آموزنده آن، وفاداری گروهی به ولایت و امامت بوده است.

وی عاشورا را واقعه ای دانست که باعث شد مسلمانان از آن بهترین درسها را بیاموزند.
 
ولی نژاد با اشاره به اینکه اگر واقعه کربلا اتفاق نمی افتاد، زیبایی های آن امکان بروز و جلوه نداشت‌ اظهار داشت: یکی از رموز این واقعه، ادای نماز امام حسین (ع) در ظهر عاشوراست که اطلاع رسانی به دشمنان و بیان تقدم نماز در همه شرایط از پیام های آن است.
کد مطلب 1476762

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