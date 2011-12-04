خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین عنوان کرد: به منظور خدمت رسانی به زائران و عزاداران حسینی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر میشوند.
وی ادامه داد: در این ایام روزانه ۸۰ پزشک، پرستار و امداد گر به طور گردشی در این اکیپها حضور یافته و کار امداد و نجات را انجام خواهند داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به استقرار ۴ دستگاه آمبولانس در اطراف حرم حضرت معصومه (س) ابراز کرد: یک دستگاه آمبولانس نیز به عنوان درمانگاه سیار در میدان آستانه مستقر خواهد شد.
وی افزود: همچنین دو رواق در حرم حضرت معصومه (س) جهت استقرار اکیپها هلال احمر در نظر گرفته شده و همچنین نیروهای هلال احمر در ایوان آئینه و ایوان طلا حضرت حرم حضرت معصومه (س) مستقر هستند.
سائلی با اشاره به خیل سفرهایی که در تاسوعا و عاشورا به قم صورت میگیرد اضافه کرد: پایگاههای هلال احمر در جادههای بین شهری نیز با تجهیزات بیشتری مجهز شدهاند.
همزمان با تاسوعا و عاشورا/
۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر میشوند
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از استقرار ۹ اکیپ هلال احمر همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در اطراف حرم حضرت معصومه (س) خبر داد.
خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین عنوان کرد: به منظور خدمت رسانی به زائران و عزاداران حسینی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر میشوند.
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