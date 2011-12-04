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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

همزمان با تاسوعا و عاشورا/

۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر می‌شوند

۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از استقرار ۹ اکیپ هلال احمر همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در اطراف حرم حضرت معصومه (س) خبر داد.

خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین عنوان کرد: به منظور خدمت رسانی به زائران و عزاداران حسینی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ۹ اکیپ هلال احمر در اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر می‌شوند.

وی ادامه داد: در این ایام روزانه ۸۰ پزشک، پرستار و امداد گر به طور گردشی در این اکیپ‌ها حضور یافته و کار امداد و نجات را انجام خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به استقرار ۴ دستگاه آمبولانس در اطراف حرم حضرت معصومه (س) ابراز کرد: یک دستگاه آمبولانس نیز به عنوان درمانگاه سیار در میدان آستانه مستقر خواهد شد.

وی افزود: همچنین دو رواق در حرم حضرت معصومه (س) جهت استقرار اکیپ‌ها هلال احمر در نظر گرفته شده و همچنین نیروهای هلال احمر در ایوان آئینه و ایوان طلا حضرت حرم حضرت معصومه (س) مستقر هستند.

سائلی با اشاره به خیل سفرهایی که در  تاسوعا و عاشورا به قم صورت می‌گیرد اضافه کرد: پایگاه‌های هلال احمر در جاده‌های بین شهری نیز با تجهیزات بیشتری مجهز شده‌اند.

کد مطلب 1476764

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