عملیات راهداری زمستانه در گلستان شدت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حالیکه راهداران از هفته های پیش در طول محورهای استان مستقر شده اند اما همزمان با ایام شهادت سالار شهیدان این نیروها در حال آماده باش کامل و مشغول خدمت رسانی به هم استانیها به ویژه عاشقان این امام همام هستند.

وی با بیان اینکه ریزش برف و باران های پاییزی از شب گذشته بار دیگر استان را فرا گرفته، افزود: اکنون تمام راه های استان با تلاش303 نیروی راهدار باز نگه داشته شده و رفت و آمد درآنها جریان دارد.

مدیرکل راه و ترابری گلستان هشدار داد: با توجه به لغزندگی، کوهستانی و برفگیر بودن برخی از محورهای استان، به رانندگان توصیه می شود در صورتی که قصد عبور از این راه ها را دارند، زنجیر چرخ به همراه داشته و نکات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.



شورابی متذکر شد: رانندگان قبل از عزیمت به سفر حتما از طریق شماره تلفن گویای 141 و شماره تماس 5-2223131-0171 (مرکز مدیریت راه ها) از وضعیت راه های استان مطلع شوند.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان در پایان، خواهان همکاری رانندگان با راهداران و نیروهای پلیس راه شد.

در استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه وجود دارد که هزار و 242 کیلومتر و 41 گردنه آن، برفگیر است.