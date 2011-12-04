به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در پایان تمرین صبح امروز پرسپولیس در مواجه با خبرنگاران اعلام کرد که بعد از بازی با تراکتورسازی تبریز همه صحبتهایش را در مورد آن مسابقه و شهرآورد تهران مطرح کرده و در حال حاضر در خصوص این مسابقه صحبتی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل مصدومیتی که دارد میتواند تیم پرسپولیس را در بازی با استقلال تهران همراهی کند، اضافه کرد: انشاءالله به دربی میرسم.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران میشود.
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