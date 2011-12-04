محدودیتهای ترافیکی روز عاشورا در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مجدمی اظهار کرد: به منظور رفاه حال عزاداران حسینی در کلانشهر اهواز و به منظور ایجاد امنیت ترافیکی در روز سه شنبه همزمان با عاشورا، محدودیتهای ترافیکی در میدان سنگی آخر آسفالت در هر دو مسیر رفت و برگشت تا تقاطع نهج البلاغه - شریعتی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت ترافیکی خیابان رضوی تا پل هفتم در هر دو مسیر رفت و برگشت، افزود: خیابان آزادگان حد فاصل خیابان نهج البلاغه تا سه راهی آزادگان در این روز مسدود خواهد بود.



مجدمی با اشاره به محدودیت ترافیکی در بلوار آیت الله بهبهانی از میدان دروازه در مسیر شمال به جنوب تا سه راهی سلمان فارسی عنوان کرد: خیابان طالقانی از میدان شهدا تا خیابان شهید محمدیان نیز مسدود می شود.



سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی خوزستان از همه شهروندان درخواست کرد که از ورود به خیابانهایی که محدودیت ترافیکی دارد خودداری کرده و برای تردد از خودروهای عمومی استفاده و مانند گذشته با پلیس همکاری کنند.