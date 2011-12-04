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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

شاخص کل بورس 240 واحد صعود کرد

شاخص کل بورس 240 واحد صعود کرد

در داد و ستدهای امروز بورس تهران برای دومین روز پیاپی با رشد مواجه و یک درصد به ارزش شاخص کل افزوده شد و رقم شاخص کل به 24 هزار و 356 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات امروز بورس تهران 152 میلیون و 602 هزار و 567 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 364 میلیارد و 238 میلیون و 67 هزار ریال در 16 هزار و 397 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند. 

در داد و ستدهای امروز، بورس تهران برای دومین روز پیاپی با رشد مواجه و یک درصد به ارزش شاخص کل افزوده شد و رقم شاخص کل به 24 هزار و 356 واحد رسید.

در نتیجه معاملات امروز شاخص کل 240 واحد بالا رفت. شاخص صنعت رشدی 232 واحدی را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر صعودی 12 واحدی را به خود دید. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 201 و 313 واحد رشد کردند.
کد مطلب 1476790

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