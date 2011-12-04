به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه جدید نشان می دهد این جا به جایی نسبت به محاسبات پیشین بسیار بیشتر است، در گذشته این تغییر 24 متر محاسبه شده بود و اکنون محققان آن را 50 متر اعلام کرده اند.

محققان می گویند این جا به جایی بزرگ به احتمال زیاد منجر به وقوع سونامی بزرگی شده که بیش از 15 هزار نفر را کشته و نیروگاه فوکوشیما دائیچی را دچار خساراتی غیر قابل جبران کرد.

محققان آژانس علوم دریایی-زمینی و تکنولوژی نقشه های بستر دریا متعلق به سالهای 1999 و 2004 را با نقشه هایی که چند روز پس از وقوع زمین لرزه تهیه شده بودند، مقایسه کردند. تحلیلهای انجام گرفته بر روی این نقشه ها نشان دادند که علاوه بر جا به جایی 50 متری، سطح بستر دریا 10 متر افزایش ارتفاع نیز داشته است.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان در گذشته باید جا به جایی های بستر دریا را از طریق امواج لرزشی ساطع شده از زمین لرزه تخمین می زدند. شیوه ای که نیازمند مدلسازی های رایانه ای است و نتایج آن نیز نسبتا کم دقت هستند. اما تحقیق جدید می تواند سطحی جدید را در درک عملکرد مناطق فرورانشی که زمین لرزه ژاپن نیز در چنین منطقه ای رخ داده و ایجاد سونامیهای بزرگ به وجود آورد.