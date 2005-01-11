نتايج ششمين روز از مسابقات فوتسال جام رسانه ها

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مسابقات كه به همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران و حمايت شركت ايرانول برگزار مي شود نتايج زير بدست آمد:
* صبح و اقتصاد 6 - خبرگزاري "مهر" 1
* شبكه پنج 8 - روزنامه فجر صفر
* جهان فوتبال 5 - كتاب هفته 3
* ديدار تيم هاي ايپنا و هفته نامه تجارت برگزارنشد!
برنامه ديدارهاي روز چهارشنبه كه به نام منوچهر لطيف پيشكسوت كشتي نويش برگزار مي شود به شرح زير است :
* افتخار - كامپيوتر جوان
* روزنامه نود - باني فيلم
* ايران ورزشي - چلچراغ
* كاروكارگر - عصر ارتباط
برنامه روز يكشنبه 27 ديماه
* الوفاق - آنا
* فرهيختگان - حسبان
* استقلال جوان - نگهبان
* هموطن سلام - ايرنا يك
برنامه روز دوشنبه 28 ديماه
* ايلنا - همشهري
* دنياي اقتصاد - برنا
*آفتاب يزد - سينا
* روزنامه خبر- اميد ورزشي
ششمين روز از مسابقات فوتسال جام رسانه ها صبح امروز با برگزاري سه ديدار در سالن سرپوشيده فدراسيون هندبال پيگيري شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مسابقات كه به همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران و حمايت شركت ايرانول برگزار مي شود نتايج زير بدست آمد:
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