نتايج ششمين روز از مسابقات فوتسال جام رسانه ها

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مسابقات كه به همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران و حمايت شركت ايرانول برگزار مي شود نتايج زير بدست آمد:

* صبح و اقتصاد 6 - خبرگزاري "مهر" 1

* شبكه پنج 8 - روزنامه فجر صفر

* جهان فوتبال 5 - كتاب هفته 3

* ديدار تيم هاي ايپنا و هفته نامه تجارت برگزارنشد!

برنامه ديدارهاي روز چهارشنبه كه به نام منوچهر لطيف پيشكسوت كشتي نويش برگزار مي شود به شرح زير است :

* افتخار - كامپيوتر جوان

* روزنامه نود - باني فيلم

* ايران ورزشي - چلچراغ

* كاروكارگر - عصر ارتباط

برنامه روز يكشنبه 27 ديماه

* الوفاق - آنا

* فرهيختگان - حسبان

* استقلال جوان - نگهبان

* هموطن سلام - ايرنا يك

برنامه روز دوشنبه 28 ديماه

* ايلنا - همشهري

* دنياي اقتصاد - برنا

*آفتاب يزد - سينا

* روزنامه خبر- اميد ورزشي