بیم تخریب جنگلهای لرستان در مراسم گل مالی/ چوب هیئات تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عوامل تخریب جنگلها در استان لرستان که هر ساله تکرار می شود بحث استفاده از هیزم و چوب درختان در برگزاری آئین گل مالی روز عاشورا است.

در روز عاشورا در استان لرستان به دلیل وجود برخی باورها مردم تعدادی از شهرها و روستاهای استان به گل می‌افتند که برای خشک شدن و گرم کردن افراد، هیئت‌های عزاداری باید اقدام به روشن کردن آتش کنند که در این راستا بخشی از درختان استان برای استفاده به عنوان هیزم قطع می شود.

انتقادات دوستداران محیط زیست از قطع درختان در روز عاشورا

این امر بارها تاکنون مورد انتقاد دوستداران محیط زیست و تشکلهای زیست محیطی قرار گرفته است ولی تاکنون کمتر توفیقی برای تغییر این باور در میان برخی از مردم استان به دست آمده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد با حذف هیزم از فرآیند این آئین بومی مردم لرستان باید جایگزینی مناسب برای آن به مردم معرفی شود که در این زمینه هنوز کار چندان اساسی نیز صورت نگرفته است.

در سالهای اخیر با شدت گرفتن انتقادات در این زمینه تشکلهای زیست محیطی پیشنهاد ساختن نوعی مشعل گازی را برای استفاده در روز عاشورا در هیئات مذهبی مطرح کردند که تاکنون این امر عملیاتی نشده است.

تهیه مشعلهای گازی در هیاهوی وعده ها!

از سوی دیگر هنوز هیچ دستگاهی نیز به عنوان دستگاه متولی امر برای تامین اعتبار این مشعلهای گازی تعیین نشده تا یکبار برای همیشه با ساخت و خریداری این مشعلها معضل موجود در این بخش رفع شود.

با این تفاسیر هر ساله همزمان با قرارگیری در آستانه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی موضوع تخریب جنگلهای استان لرستان که یکی از سرمایه های بی بدیل این استان محسوب می شود از سوی دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تشکلهای زیست محیطی مطرح می شود و این موضوع تا عاشورای سال آینده بدون چاره اندیشی جدی به فراموشی سپرده می شود.

این در حالی است که در سالهای اخیر نیز با هجوم ریزگردهای عربی و خشکسالی دیگر رمقی برای جنگلهای استان باقی نمانده تا شاهد موج دیگری از تخریبها باشند.

روند تخریبها کاهش یافت/ مسئولان جدی تر ورود پیدا کنند

با این حال روند قطع درختان در استان برای استفاده در روز عاشورا در طول سالهای اخیر روند کاهشی به خود گرفته که این امر حکایت از تغییر نگرشها در این زمینه دارد. با این تفاسیر نوبت به آن رسیده که مسئولان امر نیز در این فرآیند مشارکت کنند و با اتخاذ راهکارهای جایگزین از قطع شدن درختان همزمان با ایام تاسوعا و عاشورا جلوگیری نمایند.

حساسیت این امر در حالی است که که استان لرستان در طول سالهای اخیر در نوک پیکان حمله ریزگردهای عربی بوده و با توجه به نقش جنگلها در جذب گرد و غبار تلاش برای حفظ این سرمایه ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر وضعیت فرسایش خاک یکی از معضلاتی است که استان لرستان با آن درگیر است به طوریکه میزان فرسایش خاک در این استان بالاتر از میانگین کشوری است؛ لذا حفظ عرصه های جنگلی و مرتعی موجود مرهمی بر این چالش جدی خواهد بود.

تدابیر دیرهنگام مسئولان؛ امسال هم چوب توزیع می شود!

به هر روی امسال نیز در آستانه روز عاشورا دستگاههای مختلف بازهم دور یک میز نشستند تا برای حل این معضل یک راه حل و مسکن موقتی پیدا کنند و به این نتیجه رسیدند که در سالجاری نیز به مانند سال گذشته موضوع توزیع هیزم و چوب در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با اشاره به نتایج جلسات گرفته شده در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در سالجاری برنامه ریزی شده است چوب های خشکی که در طول سال در طبیعت باقی مانده یا درختانی که در فرآیند اجرای پروژه های عمرانی قطع شده اند برای مصرف میان هیئت های مذهبی استان توزیع شوند.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: در جلسه مشترکی که با حضور نمایندگان هیئات مذهبی استان، دستگاههای متولی امر و تشکلهای زیست محیطی برگزار شد بحث توزیع چوب و هیزم میان هیئات به تصویب رسید.

مشعلهای گازی در نظر گرفته شده برای عاشورای امسال ایمن نبود!

وی پیرامون وعده های داده شده برای توزیع مشعل های گازی میان هیئات مذهبی نیز گفت: متاسفانه مشعلهای در نظر گرفته شده به لحاظ ایمنی دارای مشکلات اساسی بودند و پیمانکار ساخت نیز به تعهدات خود عمل نکرده بود لذا این امر منتفی شد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه مطالعه برای استفاده از مشعلهای گازی برای عاشورای سال آینده انجام خواهد شد، افزود: مشعلی که امسال تهیه شده بود چند ایراد اساسی داشت که ممکن بود مخاطره انگیز شود.

بازگیر ادامه داد: برای تایید مشعل ساخته شده از اداره کل استاندارد استان درخواست همکاری کردیم که آنها با حضور کارشناسان خود ایرادات اساسی را به این مشعل وارد دانستند.

مشعلهای گازی شاید عاشورای سال آینده!

وی افزود: کارشناسانی که از سازمان استاندارد کشور برای تایید مشعل های گازی ساخته شده در استان حضور پیدا کردند بر تغییرات اساسی در ساختار این مشعل ها تاکید کردند و این امر باعث شد که پیمانکار بومی استان نتواند تغییرات مد نظر را اعمال کند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: با این تفاسیر مشعل های گازی برای عاشورای امسال نرسید ولی تلاش می شود برای عاشورای سال آینده مشکلات یاد شده حل شود.

بازگیر با اشاره به دپو کردن هیزم و چوب برای روز عاشورا، بیان داشت: در این راستا هیئت های مذهبی می توانند با در دست داشتن حواله شورای هیئات مذهبی نسبت به دریافت سهمیه چوب و هیزم خود اقدام کنند.

برخورد با متخلفان در زمینه قطع درختان

وی همچنین برخورد با متخلفان احتمالی را از برنامه های منابع طبیعی و محیط زیست استان در روز عاشورا و تاسوعا دانست و بیان داشت: در این راستا گارد حفاظت منابع طبیعی و یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی نیروی انتظامی گذرگاههای منتهی به جنگلهای استان را پوشش خواهند داد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: در این راستا محیط زیست استان لرستان 10 اکیپ گشت و کنترل را در مرکز استان در نظر گرفته است.

بازگیر با اشاره به روند تخریب ها در سالهای گذشته عنوان کرد: آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست ولی ما تحت هیچ شرایطی اجازه قطع و تخریب درختان را در مناطق حفاظت شده استان نداده و نمی دهیم.

هیئات مذهبی با متولیان امر همکاری داشته باشند

وی خواستار فرهنگ سازی در این زمینه شد و بیان داشت: متاسفانه در فرآیند استفاده از چوب نیز ما مشاهده می کنیم که برخی هیئات مذهبی اسراف زیادی انجام می دهند.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: یک ایرادی که به کار برخی از هیئات وارد است این است که برخی آتش زدن هیزم ها را از دو سه ساعت قبل از آغاز مراسم آغاز می کنند و این موضوع تا ساعت ها پس از پایان مراسم نیز ادامه دارد که این امر موجب می شود که هیزم بیشتری مورد نیاز باشد.

بازگیر با تاکید بر اینکه چوب به اندازه کافی و معمول برای هیئات مذهی در نظر گرفته شده است، گفت: از هیئات و دستجات عزاداری استان می خواهیم در این زمینه مشارکت و همکاری جدی با متولیان امر داشته باشند.

بیشترین تخریب جنگلها توسط افراد سودجو صورت می گیرد

وی معتقد است که بیشترین تخریب جنگلها در روز عاشورا و تاسوعا به دست افراد سودجو صورت می گیرد و ادامه داد: برخی به نام عزاداری امام حسین(ع) در این روز اقدام به قطع درختان برای مصارف خاص و تهیه ذغال می کنند.

به هر روی هر چند امسال نیز به مانند سالهای قبل چاره ای اندیشی قطعی برای حل این معضل صورت نگرفته است ولی امید می رود در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا هیئات مذهبی و دستجات عزاداری استان ضمن توجه به اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده از سهمیه چوب در نظر گرفته شده از سوی متولیان امر زمینه کاهش تخریب ها را در این روز فراهم کنند.