نمایشگاه کتاب اردبیل به کار خود پایان داد/ فروش دو میلیارد ریالی کارت خرید کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب استان اردبیل اظهار کرد: استقبال مردم از این نمایشگاه بیش از حد انتظار بود و این نشانه دهنده ارزش کتاب در بین شهروندان اردبیلی است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب در جهت تکریم قلم و تجلیل از خادمان مکتوب برگزار می شود افزود: این نمایشگاه هشتمین نمایشگاه اردبیل و بیستمین نمایشگاه استانی است که با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف مردم به کار خود پایان داد.

دعوت از ناشران برجسته در نمایشگاه آینده



شرفی از برگزاری نمایشگاه کتاب در سطح گسترده در تابستان سال 91 خبر داد و عنوان کرد: در نمایشگاه آینده سعی می شود با دعوت از ناشران برجسته زمینه را برای حضور همه مردم منطقه در نمایشگاه کتاب فراهم کرد.

این مسئول با بیان اینکه در نمایشگاه سالجاری 200 ناشر کشوری و استانی شرکت داشتند اظهار کرد: این ناشران 20 هزار عنوان کتاب را در 150 غرفه با 40 درصد تخفیف به معرض فروش گذاشتند.

به گفته وی 11 ناشر استانی در نمایشگاه امسال حضور داشتند که در جای خود بسیار موثر واقع شد.

شرفی برگزاری برنامه هایی چون عصر شعر عاشورایی، نوای عشق، مسابقه کتابخوانی و سایر برنامه های مداحی را مهمترین بخش مورد علاقه شهروندان در کنار عرضه کتاب عنوان کرد.