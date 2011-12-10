بهروز علیشیری در گفتگو با مهر در مورد سرمایه گذاری در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی در کشور گفت: بخش پتروشیمی از بخش های پیشتاز برای حضور در عرصه بین المللی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: پیش از این فقط در تهران مراکز خدمات سرمایه گذاری داشتیم، اما هم اکنون این مراکز در سراسر استانهای کشور راه اندازی شده است.

وی مراکز خدمات سرمایه گذاری را به مثابه یک پنجره واحد تلقی کرد و افزود: این مراکز ایستگاهی است که همه دستگاه‌های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در آن متمرکز می شوند و سرمایه گذار به آن مراجعه می کند.

علیشیری با بیان اینکه این مراکز دو وظیفه مهم را بر عهده دارند، تصریح کرد: وظیفه اول قبل از انعقاد قرارداد است، یعنی مراحل آماده سازی مشوق ها، اخذ طرحها، ملاقات ها، جلسات و غیره را شامل می شود و به عبارتی از مرحله تبدیل پروژه به قرارداد را در بر می گیرد که به آن مراقبت های قبل از وقوع می گویند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سطح بین المللی بنگاههای تخصصی وجود دارند که اینگونه اقدامات را انجام می دهند، این بنگاهها پروژه را از ابتدا تا انتها بررسی و بسته های فنی و حقوقی را آماده می کنند و این بسته ها را برای یافتن سرمایه گذار به بازار می برند.

وی تصریح کرد: برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر روی طراحی پروژه های پتروشیمی کار می کنند، به طور مثال چند شرکت بین المللی را دعوت کرده، پروژه طراحی شده را وارد بازار می کنند تا پول و سرمایه مورد نیاز آن را تجهیز کنند تا پروژه اجرایی شود.

علیشیری خاطرنشان کرد: دراین برنامه، دولت فقط نقش حاکمیتی دارد، این رفتار در کشور ما نیز باید اجرایی شود زیرا در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تاثیرگذار است.