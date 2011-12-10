ساختار روایی بهترین شیوه آموزش مفاهیم فلسفی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "اطفای امیال: افسانه روشنگری" اثر مایکل بویلان از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.

نویسنده در این اثر به بحث ارزش در زندگی و اینکه چه چیزی در زندگی دارای ارزش است می‌پردازد و ارزشهای روشنگری از جمله ثروت را با نگاهی انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد.

مایکل بویلان استاد فلسفه دانشگاه مای مونت آمریکا در مورد فرضیه خودر در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که ساختار این کتاب روایی است. در قالب چهار داستان سعی شده مضامین فلسفی و دینی مورد بررسی قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به محاسن شیوه روایی در آموزش غیرمستقیم یادآور شد: ساختار روایی یکی از بهترین شیوه‌های آموزش مفاهیم فلسفی و دینی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: داستان در مورد معلمی است که به طور ناگهانی پول زیادی را به دست می‌آورد. به نظر می‌رسد که این پول و ثروت باعث نابودی زندگی او خواهد شد.

بویلان در ادامه یادآور شد: کسب این ثروت و داستان ثروتمند شدن این شخص این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که خوشبختی چیست و چه چیزهایی ما را خوشحال می‌کند. در واقع همان موضوع که تعریف ما از امر نیک چیست باعث تعریف ما از خوشبختی خواهد شد در این داستان نمود می‌یابد.

استاد فلسفه دانشگاه مای مونت آمریکا در پایان تأکید کرد: در این داستان ارزشهایی از ادیان ابراهیمی از جمله اسلام نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته و در قالب روایت و داستان مورد توجه بوده است.