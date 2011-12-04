ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از معضلات را برطرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عطا نژاد ظهر یکشنبه در گفتمان دینی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور زاهدان اظهار داشت: احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مهم ترین درس قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا است.

وی گفت: احیا این فریضه باعث سلامت روانی جامعه می شود و سعادت بشر را تضمین می کند.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم با شناخت درست امر به معروف و نهی از منکر و کمک به الگو شدن آن در جامعه فضایل معنوی را گسترش و بدی ها را از بین ببریم.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: رفتار و اخلاق حسنه خود به خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اشاعه و نهادینه می کند.