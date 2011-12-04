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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

عطا نژاد:

ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از معضلات را برطرف می کند

ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از معضلات را برطرف می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی را برطرف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عطا نژاد ظهر یکشنبه در گفتمان دینی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور زاهدان اظهار داشت: احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مهم ترین درس قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا است.

وی گفت: احیا این فریضه باعث سلامت روانی جامعه می شود و سعادت بشر را تضمین می کند.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم با شناخت درست امر به معروف و نهی از منکر و کمک به الگو شدن آن در جامعه فضایل معنوی را گسترش و بدی ها را از بین ببریم.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: رفتار و اخلاق حسنه خود به خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اشاعه و نهادینه می کند.

کد مطلب 1476814

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