بانک رفاه 100 درصد غیردولتی است/ دولت سهام خود را واگذار کرد

سیدضیاء ایمانی در گفتگو با مهر در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکها و اینکه سرمایه بانک رفاه طی سالهای اخیر از تمام بانکهای فعال در کشور کمتر بوده است، گفت: شورای پول و اعتبار در تاریخ 27 مهر ماه سال جاری مصوبه افزایش سرمایه و اساسنامه بانک رفاه کارگران را تائید و به بانک ابلاغ کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به اینکه مسئولان بانک بلافاصله ابلاغ افزایش سرمایه و تائید اساسنامه را به مجمع بانک اعلام کردند، تصریح کرد: حدود دو هفته پیش مجمع بانک رفاه کارگران تشکیل و صورت جلسه مجمع در مورد افزایش سرمایه انجام شد.

افزایش سرمایه

وی رقم افزایش سرمایه بانک را براساس مصوبه بانک مرکزی 4 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: طی دو هفته آینده افزایش سرمایه را به صورت رسمی به بانک مرکزی اعلام می کنیم، 90 درصد مبالغ مربوط به افزایش سرمایه را سهامداران در مجمع واریز کردند و 10 درصد باقیمانده نیز ظرف یکی دو روز آینده واریز می شود.

ایمانی در مورد ترکیب سهامداران بانک رفاه کارگران عنوان کرد: در حال حاضر 100 درصد سهامداران بانک، صندوق تامین اجتماعی است، زیرا بانک رفاه کارگران از بدو تشکیل از محل منابع تامین اجتماعی تاسیس شد. یکی از بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار این است که طی یکسال سهام بانک را بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 از طریق بورس عرضه کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران عنوان کرد: پیش از این 93.7 درصد از سهام بانک مربوط به تامین اجتماعی و 6.3 درصد مربوط به دولت بود، دولت بر اساس طلب تامین اجتماعی، سهام خود را به آن واگذار کرد و بنابراین در حال حاضر 100 درصد سهامدار بانک تامین اجتماعی است.

مهلت یکساله برای واگذاری سهام

به گفته وی تا چندی پیش اساسنامه این بانک دولتی بود اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک رفاه در حال حاضر بانکی غیر دولتی محصوب می شود، شورای پول و اعتبار یکسال به بانک فرصت داد تا سهام بانک از طریق بورس عرضه تا براساس آن اصل 44 رعایت شود.

ایمانی رقم کل مانده تسهیلات را 70 هزار میلیارد ریال و کل تسهیلات اشتغالزایی بانک را 3 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در سال جاری نسبت به سال گذشته بالغ بر هزار میلیارد ریال کاهش مطالبات معوق داشته ایم، زیرا بخشش جرایم را به طور گسترده در شبکه اجرا کردیم.

وی با بیان اینکه قانون 28 را نیز در شبکه اجرایی کرده این، افزود: براین اساس افرادی که به بانک بدهکار هستند در صورت مراجعه، بدهی های آنها امهال و استمهال می شود و هم اینکه بخشش جرایم اجرا شده است، بنابراین در یکسال اخیر بالغ بر یکهزار میلیارد ریال از مطالبات بانک وصول شد.