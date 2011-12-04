بندرلنگه از کمترین امکانات صنعتی و اشتغالزایی محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدجواد رکنی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرلنگه به وضعیت نه چندان مناسب اشتغال جوانان در بندرلنگه اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ایرانی مثل جوانان کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند راحت طلب می شوند و نیاز است که در مورد اشاعه فرهنگ اشتغال توسط دستگاه ها و نهادهای مربوطه اقدام عاجل صورت گیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه بندرلنگه با توجه به پیشینه عظیم و ظرفیتها و استعدادهای فرهنگی، اقتصادی و تجاری از کمترین امکانات صنعتی و اشتغالزایی محروم است و در جایی که هیچ کارخانه ای وجود ندارد بدون شک چشم مردم به دریا دوخته شده و به خشکی نظری ندارند.

امام جمعه بندرلنگه تصریح کرد: امروزه حضور بخش خصوصی در بندرلنگه بسیار کمرنگ است و اگر بخش خصوصی بخواهد در این شهر مستقر شود و سرمایه گذاری کند نیاز به آب، گاز و ... دارد که متأسفانه از هر دو محروم هستیم.

حجت الاسلام رکنی به اخراج کارگران ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و همجوار اشاره کرد و گفت: متأسفانه هیچگونه ظرفیت و زمینه ای برای جایگزینی این افراد در کشور وجود ندارد.

وی افزود: امروز پیمانکاران با مشکل اساسی روبرو هستند و کارهای ساختمانی راکد مانده و به دلیل افزایش قیمتها دیگر پیمانکاران قادر به بستن قراردادهای جدید نیستند.