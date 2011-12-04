دربی سطح بالای فوتبال کرمان را نشان داد

مراد حاج جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه همان گونه که پیش بینی می کردیم در دو تیم تعدادی از بازیکنان بومی استان کرمان حضور داشتند که با ارائه بازی خوب نشان دادند کمتر از بازیکنان مطرح تیم ها نیستند.

وی در مورد کم بودن تماشاگران بازی گفت: تنها برگزاری دیدار کار هیئت فوتبال است و انجام تبلیغات برای جذب تماشاگر به دو باشگاه میزبان و میهمان مربوط می شود.

وی یادآورشد: مسئله ای که در بازی دیروز بین مسئولین پخش تلویزیونی بازی با نماینده فدراسیون پیش آمده بود مربوط به عدم رعایت فاصله دوربین های تلویزیونی با کناره خط بود که نماینده فدراسیون به مسئولین تلویزیون در این باره تذکر داده بود.

جعفری اظهار داشت: حفظ رعایت فاصله دوربین ها از خط زمین برای حفظ امنیت بازیکنان است که باید توسط عوامل تلویزیونی رعایت می شد.

رئیس هیئت فوتبال کرمان گفت: خوشحالم مس سرچشمه با بازی خوبش امتیاز گرفت هر چند که برای ما دو تیم استان کرمان در یک درجه اهمیت هستند ولی وضعیت جدولی مس سرچشمه نگران کننده است.

وی ادامه داد: وظیفه سرمربیان دو تیم است که تمرینات تیم های پایه ای تیم ها را ببینند تا از بین آنها استعدادهای فوتبالی استان کرمان را شناسایی و به کار بگیرند.

وی اظهار امیدواری کرد: درآینده نزدیک با تدابیر دو سرمربی تعداد بازیکنان بومی دو تیم استان کرمان بیشتر از قبل شود.

