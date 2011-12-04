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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

وقوع حریق در یکی از هیئتهای عزاداری

وقوع حریق در یکی از هیئتهای عزاداری

بی احتیاطی و استفاده غیر اصولی و ناایمن از بخاری نفتی روشن باعث شعله وری محل مراسم سوگواری ماه محرم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 10:15 دقیقه روز یکشنبه با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 10 و 77 را به محل حادثه در بلوار جلال آل احمد، خیابان ایثار اعزام کرد.

به گفته شهرام روحی فرمانده آتش نشانان، این محل به وسعت حدود 60 متر مربع کاملا شعله ور شده بود و شعله های آتش در حال سرایت به سه دستگاه خودرو سواری بود که نزدیک این محل متوقف شده بودند.

وی افزود: آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل با بکارگیری دو رشته لوله آبرسان شعله های آتش را مهار، کاملا خاموش و از گسترش شعله های آتش به خودرو های سواری جلوگیری کردند.

این فرمانده آتش نشانی علت رخداد این حادثه را قرار دادن مواد قابل اشتعال (طبل برای خشک شدن) در مجاورت بخاری نفتی اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در جریان این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید.

کد مطلب 1476825

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