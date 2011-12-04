جزئیات مذاکره برای تامین میوه شب عید/ مجوزی برای واردات مرغ نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت عصر امروز یکشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گقته می شود مجوز واردات مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است، گفت: به هیچ وجه مجوز واردات مرغ را نداده ایم و اگر اقدامی صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی از این مسئله بی اطلاع است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تاکنون مجوز واردات مرغ را نداده ایم چون در این بخش تولید مازاد مرغ داریم و تنها به دنبال مشوق های صادراتی هستیم.

مذاکره برای ذخیره شب عید

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره واردات میوه به بهانه ذخیره سازی برای ایام عید، تصریح کرد: برای ذخیره سازی ایام پرمصرف مانند شب عید سیاست ما ذخیره تولید داخل است، بنابراین با تشکل های تولیدی مذاکراتی داشتیم و آنها نیز برای تامین نیازهای مصرفی اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود: به هیچ وجه قصد نداریم ذخیره سازی را از محل واردات انجام دهیم. با اتکاء به تولید داخل و کمک تشکل های داخلی برای ایام شب عید محصولات کشاورزی تولید داخل از جمله سیب و مرکبات ذخیره خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی درباره اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ابلاغ ماده 16قانون افزایش بهره وری انجام داده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی تمام برنامه ها و سیاست هایی که در رابطه با توسعه کمی و کیفی این بخش است را دنبال می کند؛ بنابراین در رابطه با افزایش این قانون هیچگاه نمی تواند حامی واردات باشد.

حمایت از واردات نداریم

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با واردات محصولات کشاورزی به شدت مخالف است، ادامه داد: برای اجرای توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی نمی توانیم از واردات حمایت کنیم.

نیکبخت بیان داشت: تنها در زمینه هایی که کمبود وجود دارد و امکان تامین آن به وسیله تولیدات داخل نباشد در قالب یک برنامه ریزی علمی و منطقی نسبت به تامین نیازها اقدام می کنیم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری و وظایف وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی از سال 88 یک سال قبل از ابلاغ این قانون اقداماتی را انجام داده اما چون قانون ابلاغ نشده بود در زمینه کنترل واردات میوه نتیجه نداد، این قانون کمتر از 30 روز پس از ابلاغ اجرایی شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی در زمینه مکاتبات این وزارتخانه برای جلوگیری از واردات بی رویه میوه، تصریح کرد: 15شهریور 89 مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام دادیم مبنی بر اینکه از این تاریخ به بعد ثبت سفارش انواع میوه ها از جمله توت فرنگی، پیاز، سیب، سیب زمینی، سیب فرانسوی، گلابی مصری، شیر خشک و فرآورده های لبنی تا اطلاع ثانوی انجام نشود.

مکاتبه با وزراء

نیکبخت ادامه داد: در تاریخ 19/7/89 مکاتبه دومی با وزیر بازرگانی وقت انجام دادیم و با اشاره به نامه اولی جدول تعرفه ها را مشخص کردیم که بر اساس آن واردات و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

وی اظهار داشت: آنها مدعی هستند که پرتغال و نارنگی با تعرفه 90 درصد وارد شده است در صورتی که نامه ها از سوی ما تنظیم شده و اگر ابهامی داشته باید از ما استعلام می کردند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: در همین نامه مجددا اشاره کردیم بدون هیچ شرطی ثبت سفارش انواع میوه به جز موز ممنوع است و نباید انجام شود.

نیکبخت با اشاره به جدول تعرفه ها کالاهای مشخص شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: در جدول مورد نظر 190کالا مشخص شد به شرط اینکه اگر در آینده مجوز واردات داده شد، بر اساس تعرفه های مشخص شده اقدام به واردات کنند.

جلوگیری از ورادات میوه؛ سیاست جدید

نیکبخت تاکید کرد: به هیچ وجه مجوز واردات میوه را نمی دهیم و در حال حاضر سیاست ما جلوگیری از واردات میوه است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین در تاریخ 11/3/90 طی مکاتباتی با وزارت صنعت و معدن و تجارت تاکید شده تا ثبت سفارش انواع میوه ها از جمله سیب، گلابی، پرتغال، انگور، آناناس به جز موز تا اطلاع ثانوی انجام نشود.

وی ضمن ابراز نگرانی از واردات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: زمانی که واردات صورت می گیرد به سرعت جایگزین محصولات کشاورزی تولید داخل می شود؛ حتی امکان دارد در این میان محصولات کشاورزی نیز وارد کشور شود که ما امکان تولید آن را نداشته باشیم؛ بنابراین حتی اجازه ورود میوه هایی که امکان تولید داخل ندارند را نمی دهیم چرا که امکان دارد به مرور زمان این نوع محصولات در سبد خانوار قرار گیرد و به همان نسبت محصولات تولید داخل را دچار مشکل کند.

واردات مرغ ممنوع است

نیکبخت در ادامه تأکید کرد: ورود انواع محصولات فرآورده های لبنی، شیرخشک همچنین فرآورده های دامی و مرغ نیز ممنوع است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با اینکه مجوز واردات مرغ نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است، تاکید کرد: به هیچ وجه مجوز واردات مرغ را نداده ایم اگر اقدامی صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی از این مسئله بی اطلاع است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی نیز گفت: ما قوانین را ابلاغ کرده ایم و اگر دستگاهی برخلاف ابلاغیه ها اقدامی انجام داده است باید پاسخگو باشد. قانونگذار اختیاراتی را در زمینه نظارت بر عملکرد سایر دستگاه ها به ما نداده است، ضعفی در قانون وجود ندارد اما دستگاه های نظارتی باید نظارت بیشتری داشته باشند.

نیکبخت یادآور شد: دستگاه های نظارتی از وزارت جهاد کشاورزی گزارشاتی را در رابطه با واردات بی رویه میوه خواسته اند و ما نیز متعاقبا نتیجه بررسی ها را برای آنها گزارش داده ایم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه عملکرد سازمان حفظ نباتات نیز گفت: این سازمان وظیفه صدور گواهی بهداشتی محصولات کشاورزی را دارد، به طوری که اگر محصولی قرار است وارد شود باید عاری از بیماری و آفت باشد اما این مجوز آخرین مجوز قلمداد می شود چرا که پس از طی شدن فرآیند واردات و در آخرین مرحله ترخیص کالا سازمان حفظ نباتات محصولات کشاورزی وارداتی را تحت آزمایشات خاص و قرنطینه قرار می دهد.

تذکر به گمرک

وی تاکید کرد: گواهی بهداشت سازمان حفظ نبابات نباید به عنوان مجوز قلمداد شود، مجوز اصلی را فقط باید وزارت جهاد کشاورزی صادر کند. البته مهم این است که مجوز اولیه را برای ورود محصولات کشاورزی چه کسی داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اینکه مسئولان گمرک مدعی هستند 15ماه پس از زمان ثبت سفارش می توانند اقدام به واردات کنند، گفت: در این رابطه به مسئولان گمرک تذکراتی داده ایم و حتی در کمیسیون مجلس نیز این مسئله مطرح شد.

این مقام مسئول دروزارت جهاد کشاورزی در رابطه با واردات پنبه، گفت: طرح جامع پنبه را نیز دنبال می کنیم این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. هم اکنون پنبه یکی از محصولات استراتژیک و مهم محسوب می شود و وزارت جهاد و کشاورزی اعتقاد دارد که بخش عمده ای از نیاز کشور را می توانیم با تولید داخل تامین کنیم.

وی این مطلب را هم افزود که طی 2 سال گذشته برنامه های حمایتی را آغاز کرده ایم و امسال نیز افزایش سطح زیر کشت خواهیم داشت.