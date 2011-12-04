شمار مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در اردبیل به 19 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد جعفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در ستاد فوریتهای پزشکی استان اظهر داشت: یکی ادو شهروندی که دیشب فوت کرد، مرد 48 ساله اردبیلی است که در اثر نشت گاز منواکسید کربن از آبگرمکن نصب شده در حمام جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: سه نفر دیگر نیز در روستای سلوط شهرستان نمین در اثر نشت گاز منواکسید کربن از بخاری منزل دچار گازگرفتگی شده بودند که یکی از آنها در دم جان باخت اما دو نفر دیگر با انتقال به بیمارستان امام خمینی اردبیل از مرگ حنمی نجات پیدا کردند.

به گفته رئیس فوریتهای پزشکی استان روند مسمومیت ناشی از گاز منواکسید کربن در اردبیل هر روز افزایش می یابد و در حالی که چهار ماه از فصل سرما مانده کشته شدگان در اثر این حادثه 20 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خواستار توجه جدی شهروندان در استفاده از وسایل گرما زا شد و افزود: شهروندان در رعایت موارد ایمنی سخت گیر باشند.

جعفرزاده با بیان اینکه گاز گرفتگی حادثه ای است که هیچ کس را خبر نمی کند، عنوان کرد: تنها چند لحظه بی تفاوتی و بی دقتی مرگ افراد را رقم می زند.



