ایجاد انحراف در پیام عاشورا هدف دشمنان/ عاشورا نماد ظلم ستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، عاشورا صفحه ای بی نظیر و تکرار نشدنی در تاریخ خلق کرده که نه تنها از یادها نمی روند بلکه به عنوان الگوی بی بدیل در فرهنگ تشیع برای جهانیان است.

امام حسین(ع) در واقعه عاشورا به نیابت از تمامی پیامبرای شاهکاری عظیم از خون خود برای قیام علیه کفر خلق کرد قیامی که روز به روز جهانیان را برگرد خویش جمع می کند.

در طول تاریخ یزیدیان بارها خواستند جلوی گسترش روز افزون ظلم ستیزی قیام امام حسین (ع) را بگیرند ولی چون خون سالار شهدا رنگی از عصاره معرفت الهی دارد مانند درختی تنومند کاخ های یزیدیان را نابود کرده و یهود زمانی که فهمید پویایی شیعه نشات گرفته از فرهنگ عاشورا است تصمیم گرفت این بال سرخ شیعه را باتحریف از درون نابود کند که عده ای از دوستان نادان و یا دشمنان تزویرگر در لباس دوست دار امام حسین(ع) فرهنگ عاشورا را دچار تحریف می کنند که اگر مردم بصیرت نداشته باشند از فرهنگ عاشورا فقط نامی خواهد بود و از هدف آن نشانی نخواهد بود در این گزارش مهم ترین انحراف ها در فرهنگ عاشورا مورد بررسی قرار گرفته است.

ظاهر گرایی مهم ترین آفت عزاداری های ماه محرم است

استاد حوزه و دانشگاه های بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر ظاهر گرایی وعدم توجه به پیام محتوایی فرهنگ عاشورا را مهم ترین آسیب عزاداری های امروزه امام حسین (ع) عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد کاظمی اظهارداشت: ظلم ستیزی فرهنگ عاشورا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب شده دشمنان در طول تاریخ سعی کنند فرهنگ عاشورا را تحریف کنند.

وی افزود: دشمنان اسلام هم در جنبه محتوایی عزاداری ها و هم در جنبه های شکلی آن تحریف ایجاد کردند که بی اطلاعی عزاداران از فلسفه عزاداری های امام حسین(ع) یکی از عواملی اساسی این آفت ها محسوب می شود.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه های بیرجند با بیان این که جنبه های احساسی وعاطفی فرهنگ عاشورا بر بعد عقلانی آن غلبه کرده است، گفت: تفاوتی بین عزاداران مسجدی وعزاداران هیئت های مذهبی وجود ندارد و این عزاداران هستند که باید از تفرقه پرهیز کنند.

حجت الاسلام کاظمی تصریح کرد: گریه کردن درعزاداری امام حسین(ع) تنها به خاطر هدف و آرمان والای آن حضرت است اما عده ای به جای تببین محتوای عاشورا گریه کردن را هدف عزاداری های امام حیسن(ع) قرار داده اند.

وی ادامه داد: دروغگویی و تحریف محتوا،جدا کردن واقعه عاشورا از مسائل سیاسی، تشدید اختلافات فرقه ای، ورود افراد منحرف برای خارج کردن عزاداری ها ازمسیر اصلی آن و ورود اشعار غنایی، قمه زنی وغلو کردن در خصوص ائمه از دیگر آفت هایی است که فرهنگ عاشورا را مورد هجوم قرار داه است.

حجت الاسلام کاظمی یادآورشد: تقویت عقل، تقوا و دینداری و تقویت شور و شعور دو محور اساسی عزاداری های امام حسین(ع) است که می تواند جلوی بسیاری از انحراف ها را بگیرد.

اختصاصی کردن قیام امام حسین(ع) برای شیعه بزرگترین آفت است

رئیس حوزه علمیه دانشجویی شهید بهشتی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، مختص کردن قیام امام حسین(ع) برای شیعه را بزرگترین تبلیغ دشمن برای فرهنگ عاشورا عنوان کردو اظهارداشت : امروزه دشمنان اسلام سعی دارند با اختصاصی جلوه دادن فرهنگ عاشورا برای شیعه، قیام امام حسین (ع) را یک قیام کوچک و برای منفعت خاص جلوه دهند تا بتوانند جلو ی توسعه روز افزون هدف قیام امام حسین (ع)یعنی ظلم ستیزی را بگیرند.

حجت الاسلام اسدالهی افزود: بی محتوا کردن نوحه ها و مراسم عزاداری از مهم ترین برنامه های دشمنان برای به فراموشی سپردن این واقعه است.

رئیس حوزه علمیه دانشجویی شهید بهشتی خراسان جنوبی تصریح کرد: خرافه گرایی و انجام اعما ل خلافی عرف و عقل توسط برخی از افراد در عزاداری ها موجب شده تا دشمنان این امر راعاملی برای نادانی و تحجر شیعه عنوان کنند.

حجت الاسلام اسدالهی بی توجهی برخی از مداحان در ذکر مصیبت های واقعه عاشورا را یکی دیگر از عوامل تحریف فرهنگ عاشورا عنوان کرد و یادآورشد: فرهنگ عاشورا اختصاص به همه ادیان و به تمامی مردمی دارد که مبارزه با ظالمان را الگوی خود قرارداده اند.

یهود مهم ترین طراح انحراف درعزاداری های واقعه عاشورا است

یک پژوهشگر قرآنی خراسان جنوبی نیز یهود را از مهم ترین عوامل ایجاد انحراف در مراسم عزاداری سالار شهدا دانست و بیان داشت: اگر ریشه های انحراف در عزاداری امام حسین (ع) را مورد بررسی قرار دهیم این نتیجه برای ماحاصل می شود که انحرفات ریشه ای عمدی داشته به عبارت دیگر طرحان واقعه عاشورا (یزیدیان ) پس از آن که متوجه اشتباهات خود درکربلا شدند با بهره گیری از ابداعات یهود فراماسونری سعی کردند با منحرف کردن واقعه عاشورا از مسیر اصلی اش اشتباه خود در واقعه عاشورا را پرده پوشی کنند.

محمد جعفری افزود: در این مسیر تلاوت زیارت شهدای عاشورا از طرف امام سجاد(ع) و خطبه های کوبنده حضرت زینب (س) آنان را از رسیدن به نقش های شوم خود مایوس کرد.

این پژوهشگرقرآنی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به این که ریشه عاشورا در دشمنی یهود با اسلام است در زمان امامت یازده امام شیعیان تمامی این فتنه ها با قالب های پنج شعبه خود از طرف ائمه شیعه (ع) مدیریت وخنثی شد.

جعفری ادامه داد: در زمان شروع غیبت امام عصر (عج) این فتنه ها برای منحرف کردن مسیر عاشورا نیز ادامه داشته ولی اگر چه شیعیان امامی غائب دارند استراتژی خود را دراین غیبت دیده بودند تا شاگردانی همچون شیخ انصاری پایه گذار مرجعیت و امام خمینی (ره ) مجری اصل ولایت فقیه تربیت شوند.

وی افزود: امروز انحرافاتی در فرهنگ عاشورا و رسوم عزاداری شیعیان دیده می شود که ولی فقیه، امام خامنه ای از جانب حضرت امام زمان (عج) با توجه به استراتژی روز، باآن مقابله می کنند.

وی یادآورشد: امروز ظهور یعنی حرکت به سمت مطلوب ومطلوب میسر نمی شود مگر باحرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری وعمل به همین منویات ما را از انحرافات موجود و ممکن حفظ خواهد کرد که این ناشی از استراتژی انتظارمی باشد که باعث خنثی شدن فتنه های یهود در خصوص فرهنگ عاشورا خواهد شد.