تولید 23 درصد از کل محصول زردآلو کشور در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان، در حاشیه جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: بیش از 100 هزار تن زردآلو در سطح هشت هزار هکتار در باغات بارور این استان تولید می شود.

وی گفت: 30 هزار تن زردآلو و فرآورده های آن، در سال جاری از آذربایجان شرقی به سایر کشورها، صادر می شود.

محمدیان با اشاره به مهمترین تولیدکنندگان زردآلو در جهان گفت: ترکیه، ایران، ایتالیا، آمریکا و پاکستان، جزو کشورهایی هستند که تولید انبوه این محصول در جهان را به خود اختصاص داده اند ولی شرایط بازار جهانی به گونه ای است که هیچ یک از کشورها، نمی توانند سهم بالایی از تولید را به خود اختصاص دهند و آسیب پذیری درختان زرد آلو در مقابل سرما، میزان بالای ضایعات در حمل و نقل و هم چنین کرم زدگی محصول از جمله دلایل مهم حاکم بر بازار جهانی است.

وی میزان مصرف تازه خوری زردآلو در استان را 10 هزار تن و مصرف سرانه تازه خوری این محصول را دو تا سه کیلوگرم اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود در سال جاری، حدود 30 هزار تن زردآلو و فرآورده های آن به ارزش 66 هزار دلار از آذربایجان شرقی به سایر کشورهای جهان صادر شود و مهمترین بازارهای صادراتی این محصول را، کشورهای اروپای شرقی، قزاقستان و عراق تشکیل می دهند.

محمدیان ارز آوری هر کیلوگرم محصول زرد آلو را 2.21 دلار اعلام کرد و افزود: در سال جاری به نسبت سال قبل پنج درصد رشد صادرات این محصول از استان را شاهد بوده ایم.