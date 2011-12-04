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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

به همت پلیس کرمانشاه/

سارقان در انجام نقشه سرقت ناکام ماندند

سارقان در انجام نقشه سرقت ناکام ماندند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: پلیس کرمانشاه در پی خبر و تماس مردمی با پلیس 110، سه نفر که در سرقت فعالیت داشتند و در حال طراحی نقشه سرقت بودند را ناکام گذاشت و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرزبانی گفت: در پی اطلاع از منابع خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سواری پژو که سرقت احشام و غیره را انجام می دهد، غروب ها در حوالی یکی از روستاهای کرمانشاه دور هم جمع می شوند و حین مصرف مواد مخدر نقشه سرقت را طرح ریزی می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: ماموران پاسگاه " سراب نیلوفر " برای بررسی به محل عزیمت و متهمان که قصد فرار با یک دستگاه خودرو را داشتند، دستگیر و از آنها نیم گرم شیره تریاک، 100 سانت شیشه و یک عدد اسپری فلفلی پلیس آمریکا کشف و ضبط شد.

مرزبانی افزود: شاکی به کلانتری 23 مراجعه و اظهار داشت که 8 دستگاه رادیاتور منزلم به سرقت رفته و در این رابطه به یک نفر مظنون هستم.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: فرد مظنون با راهنمایهای مالباخته دستگیر و در بازجویی های اولیه صراحتا به بزه انتسابی با همدستی یکی از دوستانش اقرار کرد.

بر اساس این گزارش، متهم در بازجویی ها عنوان داشته که وسایل مسروقه را به مغازه ضایعات فروشی در سطح شهر فروخته است که با راهنمایی های متهم فرد مالخر دستگیر و اموال مسروقه نیز در بازرسی از مغازه وی کشف و ضبط شد.
 

کد مطلب 1476838

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