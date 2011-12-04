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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

زمانی فرد خبر داد:

برگزاری مسابقه حفظ زیارت عاشورا در جهرم

برگزاری مسابقه حفظ زیارت عاشورا در جهرم

جهرم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم فارس از برگزاری مسابقه حفظ زیارت عاشورا با عنوان "قتیل‌العبرات" در 44 کانون فرهنگی هنری مساجد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله زمانی فرد با اشاره به برگزاری مراسم ویژه ایام سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) در کانونهای فرهنگی هنری مساجد جهرم گفت: امسال همزمان با دیگر شهرستانهای استان فارس مسابقه حفظ زیارت عاشورا با عنوان قتیل‌العبرات در مساجد جهرم با حضور دانش‌آموزان پسر و دختر عضو طرح از مدرسه تا مسجد صورت می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری مسابقه حماسه حسینی ویژه اعضای کانونهای مساجد خبر داد و تصریح کرد: در این مسابقه به آثار برتر پندها و عبرتهای عاشورا که از کتاب حماسه حسینی شهید مطهری و بیانات مقام معظم رهبری برداشت شود جوائز ارزنده‌ای از طرف دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس اهدا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم گفت: نهضت امام حسین (ع) نهضتى مقدس، متعالى و روحانى بود که پاکى، خلوص، بی اعتنایى به دنیا، برى بودن از اغراض شخصى و آز و جاه طلبى و خودخواهى از ویژگی‌هاى این قیام بسیار عظیم است.

وی با بیان اینکه فرهنگ متعالی عاشورا در طول تاریخ و هم‌اکنون عامل هویت‌بخشی و مقاومت‌پذیری جامعه ماست، افزود: وظیفه داریم به طور دائم این فرهنگ را رصد کنیم و با شناخت از روندهای موجود، کاستیها و فرآیندهای شکل‌گیری، پردازش و نمودهای عملی رفتاری، زمینه مهندسی فرهنگ عاشورا را فراهم کنیم.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را تا پایان ماه محرم اعلام و بیان کرد: این مسابقه با همکاری سازمان آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در شهرستان جهرم انجام می‌شود. 

کد مطلب 1476844

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