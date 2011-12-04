برنامه های روز دانشجو در اردبیل با دو روز تاخیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر: مسعود گنجی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت ایت تاخیر تقارن روز دانشجو با یازدهم ماه محرم و عدم اجرای برنامه است.

وی اضافه کرد: برای گرامیداشت روز دانشجو برنامه های خاصی در نظر گرفته شده اما به دلیل تقارن این روز با روزهای عزاداری به خاطر احترام به امام حسین (ع) و سرگرمی دانشجویان برای عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) اجرای برنامه های روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی به روز شنبه موکول شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از عدم دعوت مهمانان کشوری به مراسمات روز دانشجوی اردبیل خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه این روز با ایام سوگواری امام حسین(ع) مصادف است بنابراین از دعوت مهمانان کشوری صرف نظر کردیم، اما این مراسمات با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود.

وی روز دانشجو را روز ستیز با استکبار جهانی دانست و ابراز داشت: بعد از کوتای 28 مرداد دانشجویان با حرکت ضد امریکایی از آرمانهای اسلامی و انقلابی دفاع کردند و شهادت چند تن از دانشجویان درختی را که امام خمینی (ره) کاشته بود، آبیاری کرد.

گنجی همچنین نمایشگاه کتاب را فرصتی برای رفع نیازهای مطالعاتی جوانان دانست و متذکر شد: کتاب حرفها و تجارب نسل دیروز را به نسل امروز ارتباط و انتقال می دهد و این ارزشمندترین فرصت برای بازشناسی اجتماعی است.

