پیش بینی ورود هزار دسته عزاداری به حرم حضرت معصومه (س)

سید عبدالحسین چهل اخترانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۹۵۰ دسته عزاداری وارد حرم حضرت معصومه (س) شدند عنوان کرد: پیش بینی می‌شود امسال نیز بیش از هزار دسته عزاداری وارد حرم حضرت معصومه (س) شوند.



وی افزود: در روز اول محرم ۱۵ دسته عزاداری با عنوان ندای محرم و به منظور آغاز ایام سوگواری اباعبدالله الحسین وارد حرم حضرت معصومه (س) شدند.



وی ادامه داد: طبق پیش بینی‌های انجام شده دسته های سینه زنی و عزاداری از دو مسیر وارد حرم حضرت معصومه (س) شده و پس از برگزاری مراسم عزاداری از مسیرهای تعیین شده خارج می‌شوند.



رئیس شورای هیئت های مذهبی قم در ادامه با اشاره به وورود دسته های عزاداری از قبل از اذان صبح روزهای تاسوعا و عاشوای حسینی ادامه داد: دسته های عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تا ساعت ۹ شب وارد حرم حضرت معصومه (س) خواهند شد.



وی با اشاره به اینکه هزار و ۷۵۰ هیئت مذهبی در شورای هیئت های مذهبی قم به ثبت رسیده است عنوان کرد: ۲۶۵ هیئت مربوط با بانوان است.