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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

موفقیت تئاتر استان مرکزی/

دو نمایش راه یافته از منطقه کردستان به جشنواره تئاتر فجر از استان مرکزی است

دو نمایش راه یافته از منطقه کردستان به جشنواره تئاتر فجر از استان مرکزی است

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی استان مرکزی از موفقیت هنرمندان استان مرکزی در جشنواره منطقه ای تئاتر کردستان منتخب حشنواره تئاتر فجر خبر داد و گفت: دو نمایش "مکبث به روایت کوچه و بازار" و "تولد" به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند.

محمدحسن افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایش مکبث به روایت مردم کوچه و بازار که به عنوان منتخب جشنواره تئاتر استان به جشنواره منطقه ای تئاتر فجر کردستان راه یافته بود با به دست آوردن7جایزه به عنوان منتخب این جشنواره به فستیوال بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی تصریح کرد: نمایش مکبث به روایت مردم کوچه وبازارازاراک حائز مقام دوم در زمینه های بازیگری، کارگردانی، موسیقی گروهی در این جشنواره شد.

وی افزود: این نمایش که فضایی مدرن دارد برگرفته از نمایشنامه مکبث، اثرشکسپیر است.

افشاری در ادامه گفت: همچنین نمایش تولد به کارگردانی و نویسندگی میثم سرآبادانی به بخش خیابانی سی امین جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

سرپرست معاونت فرهنگی وهنری این اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: نمایش سفرنامه مرجان ازشهرستان خمین نیز دربخش طراحی نور و صحنه در جشنواره منطقه ای تئاتر فجر کردستان رتبه برتر را کسب کرد.
 

کد مطلب 1476857

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