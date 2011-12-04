همایش بزرگ عصر عاشورا در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر یکشنبه، در جلسه هماهنگی دستجات عزاداری اردبیل اظهار کرد: به دنبال حضور دریایی مردم حسینی اردبیل درمراسم تاسوعای حسینی در چند سال اخیر، به پیشنهاد جمعی از ریش سفیدان، معتمدان و دستجات عزادارای برای اولین بار در تاریخ اردبیل برنامه عصر عاشورا با هدف همنوایی با اسرای کربلا در اردبیل برگزار می شود.

به گفته وی این برنامه در جهت احیای سنت دیرینه شام غریبان در فرصت زمانی مناسب ساعت 15.30 عصر عاشورا برگزار خواهد شد.

اکبری درباره مراسم عصر تاسوعای حسینی اردبیل نیز عنوان کرد: عزاداری مردم اردبیل در تاسوعای حسینی الگوی کم نظیری در سطح کشور است و تجمع با شکوه عزاداران و دستجات عزاداری در این روز وحدت همه حسینیان اردبیل را در برابر میلیونها بیننده تلویزیونی از شش شبکه داخلی و خارجی به نمایش می گذارد.

دراین جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز با قدردانی از حسینیان اردبیل در فلسفه حماسه تاسوعای حسینی که در چند سال اخیر در میدان عالی قاپو برگزار می شود اظهار کرد: اجتماع بزرگ حسینان اردبیل در عصر تاسوعا و نیز عصر عاشورا برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدی ستوده همچنین به استفاده بیشتر از منابع معتبر روایی و تاریخی در روایت واقع عاشورا توسط مداحان تاکید و عنوان کرد: آنچه که مجالس سوگواری را در مسیر صحیح و عاری از انحراف هدایت می کند، تبعیت کامل از ولایت فقیه است که در راستای ولایت اهل بیت و پیامبر اکرم (ص) است .



