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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

رقابت‌های جهانی آیواز/

سیامند رحمان رکوردشکنی کرد/ کسب یازدهمین مدال طلا

سیامند رحمان رکوردشکنی کرد/ کسب یازدهمین مدال طلا

قوی‌ترین وزنه بردار معلول جهان ضمن کسب مدال طلای رقابت‌های آیواز، رکورد جدیدی را از خود بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین و آخرین روز رقابت‌های وزنه برداری آیواز، سیامند رحمان در دسته 100+ کیلوگرم موفق به مهار وزنه‌های 270، 282 و 291 کیلوگرم شد و در جایگاه نخست ایستاد.

بدین ترتیب وی رکورد پیشین این وزن را که در بازی‌های پارآسیایی گوانگجو ثبت کرده بود، یک کیلوگرم بهبود بخشید.

منصور پورمیرزایی دیگر وزنه برداری بود که امروز در دسته 100+ کیلوگرم حضور داشت که وی نیز با مهار وزنه‌های 260 و 270 کیلوگرم و بازماندن از مهار وزنه 280 کیلوگرم، به مدال نقره بسنده کرد.

با کسب دو مدال ملی پوشان وزنه بردار، شمار مدال‌های کاروان ورزشی " شور محرم" به 30 عدد افزایش یافت و ایران پس از کشور چین با 32 مدال، در رده دوم این رقابت‌ها قرار گرفت.  کاروان ورزشی " شور محرم" ، تاکنون موفق به کسب 11 مدال طلا، 14 نقره و 5 برنز شده است.

رقابت‌های جهانی آیواز از 10 تا 16 آذرماه در هشت رشته ورزشی، ویژه ورزشکاران ویلچری و قطع عضو در شارجه امارات برگزار می شود.

کد مطلب 1476860

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