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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

کسب رتیه برتر دانشجویان سمای کرج در مسابقات آموزشکده‌های عالی سما

کسب رتیه برتر دانشجویان سمای کرج در مسابقات آموزشکده‌های عالی سما

کرج - خبرگزاری مهر: دانشجویان پسر سمای کرج در مسابقات پژوهشی و مهارتی آموزشکده‌های عالی سمای سراسر کشور موفق به کسب مقام های برتر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات سراسری پژوهشی و مهارتی معماری که بین آموزشکده های عالی سمای سراسر کشور برگزار شد دانشجویان پسر سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته های مکانیک خودرو و معماری و گرافیک افتخار کسب کردند.

 در پنجمین دوره مسابقات پژوهشی و مهارتی معماری و گرافیک آموزشکده های فنی و حرفه ای سمای سراسر کشور در بخش پژوهشی مهدی نوری دانشجوی معماری سمای واحد کرج رتبه دوم  کل کشور را از آن خود کرد. 

 همچنین در سومین دوره مسابقات پژوهشی و مهارتی مکانیک خودرو در رشته مکانیک خودرو و ساخت و تولید مرتضی شعبانی دیگر دانشجوی آموزشکده عالی سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته مکانیک به مقام سوم کشور دست یافت.
 
چندی پیش نیز در مسابقات ملی بخش بتن سبک پرمقاومت انجمن بتن ایران، دانشجویان آموزشکده پسرانه سمای واحدکرج به سرپرستی مهندس مرتضی نیک فطرت مدیر گروه رشته معماری این آموزشکده موفق به کسب رتبه دوم مسابقات در رشته بتن سبک پرمقاومت شدند.
 

کد مطلب 1476865

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