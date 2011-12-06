30 قطعه موسیقی در صدا و سیمای مرکز مهاباد تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، با همت واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز مهاباد در شش ماهه اول سال جاری 30 قطعه موسیقی با کلام و بی کلام در قالب‌های سنتی، محلی، ارکسترال، آکاپلا، پاپ و موسیقی‌های ویژه برای برنامه‌های کودک و نوجوان مرکز تولید شده است.

به یاد شهید بروجردی، ئیرانی من، ریگه‌ نه‌ جات(راه نجات)، ده‌رگای به هه‌شت (دروازه بهشت)، خه‌یالی ئاگرین، ریبوارانی ئومید، بهترین دوست، مانگی پیروز، دوستت دارم ایران، دعا، حجاب و ... از جمله عناوین تولیدات موسیقی مرکز در سال جهاد اقتصادی است.

ساخت 72 قطعه موسیقی با کلام و 30 قطعه موسیقی متن و دو قطعه موسیقی تیتراژ جهت استفاده در مجموعه عروسکی "درخت دانا و ننه انار" ازدیگر تولیدات واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز مهاباد است.

قطعه‌های تولید شده با موضوع‌های عرفانی، اجتماعی و دینی، جشن و اعیاد و وحدت ملی در واحد موسیقی مرکز تهیه شده است.

