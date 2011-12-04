انقلاب اسلامی ایران ریشه در عاشورای حسینی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، حسین نصرالله در مراسم عزاداری خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان که در هشتمین روز از محرم ، ظهر یکشنبه در تالار شیخ صدوق حضرت عبدالعظیم(ع ) برگزار شد، افزود: اگر مردم ایران وارث قیام عاشورا نبودند، نمی توانستند جنگ تحمیلی و مسایل دیگر را تحمل کنند.

وی تأکید کرد: ملت عاشورایی که تا پای شهادت در راه هدف قدم می گذارد، هیچ گاه زیربار ننگ سازش با دشمن نمی رود.

دولتی که از پشتوانه ملت برخوردار نباشد دست از هدف خود برمی دارد

نصرالله ادامه داد: دولتی که از پشتوانه ملت برخوردار نباشد دست از هدف خود برمی دارد و دولت ایران که برآمده از اراده ملت است نمی تواند از اهداف خود عقب بنشیند.

وی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که با جنگ روانی، تهدید و تحریم نمی توانند دولت و ملت ایران را از خواسته و هدفش به عقب برانند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ری، تحقق وعده خداوند در پیروزی مؤمنان را در قالب پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: در این انقلاب که هدف آن خدایی بود، وعده های خداوند تحقق پیدا کرد.

عزاداران حسینی از تالار شیخ صدوق حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تا بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری در سه راه ورامین، با راهپیمایی و سینه زنی، به عزاداری و سوگواری پرداختند.