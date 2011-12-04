علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره به همت واحد سینمای جوان اداره ارشاد با موضوعات بصیرت در آینه عاشورا، آئین‌های عاشورایی و نیایش و عاشورا برگزار می‌شود که علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با این موضوعات به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه با بیان اینکه فیلم‌های این جشنواره باید در ظرف زمانی سه تا پنج دقیقه تهیه شوند، خاطر نشان کرد: 30 آذر ماه جاری آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره است.

به گفته وی این جشنواره 15 دی ماه و به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه برگزار می‌شود.

شعبانی گفت: موضوع عاشورا یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید از ابرازهای مناسب برای ترویج فرهنگ عاشورا در جامعه کمک گرفت.

