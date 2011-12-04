به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان رضا نخجوانی در این حکم خطاب به مدیرکل جدید دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان آورده است؛ با نصب العین قراردادن تقوای الهی و با استعانت از تجربیات کارشناسان و همه همکاران سازمان و با رویکرد اصلاح فرایندها، شفاف سازی امور و رعایت کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع، توانمند سازی کارکنان تحت امر و انجام امور در بستر فناوری اطلاعات در چارچوب مقررات برای بهبود و اعتلای ماموریت های این دفتر گام های موثر برداریم.

وی در این حکم اظهار امیدواری کرد: با استعانت از درگاه خداوند متعال و در سایه رهنمودهای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشورمان موفق و موید باشید.

نخجوانی همچنین از زحمات و خدمات غلامرضا رستمیان، مدیرکل سابق دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری قدردانی کرد و اظهارداشت: ایشان سالیان متمادی در صنعت حمل و نقل هوایی منشا خیر و خدمات بودند.

گفتنی است، مراد اسماعیلی تاکنون معاونت اداره کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری را عهده دار بوده است.

