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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

با حکم نخجوانی:

مدیرکل جدید دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها منصوب شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عصر امروز یکشنبه طی حکمی مراد اسماعیلی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان رضا نخجوانی در این حکم خطاب به مدیرکل جدید دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان آورده است؛ با نصب العین قراردادن تقوای الهی و با استعانت از تجربیات کارشناسان و همه همکاران سازمان و با رویکرد اصلاح فرایندها، شفاف سازی امور و رعایت کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع، توانمند سازی کارکنان تحت امر و انجام امور در بستر فناوری اطلاعات در چارچوب مقررات برای بهبود و اعتلای ماموریت های این دفتر گام های موثر برداریم.

وی در این حکم اظهار امیدواری کرد: با استعانت از درگاه خداوند متعال و در سایه رهنمودهای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشورمان موفق و موید باشید.

نخجوانی همچنین از زحمات و خدمات غلامرضا رستمیان، مدیرکل سابق دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری قدردانی کرد و اظهارداشت: ایشان سالیان متمادی در صنعت حمل و نقل هوایی منشا خیر و خدمات بودند.

گفتنی است، مراد اسماعیلی تاکنون معاونت اداره کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری را عهده دار بوده است.
 

کد مطلب 1476875

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